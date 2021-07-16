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Маленькая история про это

Маленькая история про это (1 фото)

Автор:
16 июля 2021 16:54
Метки: Вакцинация   антипрививочники   ковид   
611
1
У меня есть родственники. В силу своего возраста они уже не выходят из своей квартиры. В прошлом году летом я и другие родственники навещали стариков.

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Метки: Вакцинация   антипрививочники   ковид   
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5k
Ya 3 часа назад
"...их сын под страхом отлучения от него запретил им делать прививки" прочитал несколько раз, мозг отказывается понимать такой бред. Интересно у блохеров мозг устроен.
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21k
Влад 12 минут назад
Давайте включим логику. И так, нам говорят что должен быть привит определенный процент чтобы пандемия сошла на нет. Это нормально работает с другими инфекциями. Но. Одновременно нам говорят что привитые тоже могут заболеть, но болезнь пройдет значительно легче, без смертельных случаев. Опять Но, если привитые все равно заражаются значит даже 100% вакцинация пандемию не остановит, даже привитые будут распространителями. Так в чем смысл и кто врет?
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17k
KOSTELLO 21 минуту назад
Забавляют меня те, которые орут, что прививка зло.
Это те, которые раньше орали, что Ковида не существует и все это сказки.

Один хрен Вас заставят сделать прививку, ну или ваших работодателей.
И будете колоться, как миленькие, ворчи не ворчи
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151
Улыбака 54 минуты назад
У сторонников и противников обязательной вакцинации есть одна общая черта: и те и другие уверены, что в итоге все долбо&бы вымрут
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151
Улыбака Fishki_surfer 45 минут назад
Просто друг друга перегрызут)))
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151
Улыбака 59 минут назад
Из серии "плакала вся маршрутка"
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3k
Горожанин Час назад
В ковид-дурдоме цинично отсутствует хоть какая-то логика.

Когда в России ещё не было вакцин, официальная позиция была следующая - в стране мало заражений и низкая смертность от ковид потому, что в России передавая система здравоохранения (реально смертность была в погрешности гриппа. На Западе этому не верили. Но так все и было. Все же помнят!)

Появились вакцины. Много. Дорогие. Из бюджета на их закупку - даже не счесть сколько миллиардов, и как эти закупки происходят, никто не знает. А деньги-то из бюджета на это нужно продолжать брать. А просто так, без оснований, их не взять...

И именно в этот момент поперло. Установка резко изменилась. Передавая система здравоохранения весь 2020 год, прекрасно справлявщаяся без всяких вакцин, и до конца мая 2021, прекрасно справлявщаяся с минимальной долей вакцинированных, вдруг перестала справляться. Смертность стала вдруг ужасной - все не была такой и вдруг вот так вот стала! Все вдруг стало чрезвычайно плохо. Смысл спасения изменился - теперь не передавая система здравоохранения, а вакцинация.

Все срочно пройти вакцинацию!

Здесь даже не дурдом больше всего удивляет. Здесь больше всего удивляет то, что технологи даже логику соблюсти не в состоянии. Сначала одно, потом другое. С такими технологами за страну реально беспокойство возникает.
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−5
feden Час назад
к чему такая дешевая пропаганда? можно привести 1000000 других историй в пример когда от прививок люди погибают. Я сам за прививки, все делаю, в том числе ежегодно от гриппа, но там уже всё изучено. А на себе эксперименты ставить с новым вирусом не хочу
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
В прививки и вакцинацию- верю.
В спутник и эпиваккорону- не верю
Будет ковивак - сделаю прививку.
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Я одного до сих пор не понял. У меня после болезни титр антител очень высокий, хотя болел 3 месяца назад. Мне зачем прививка? Или вакцина дает какие-то другие антитела? Никто внятно ничего не объясняет, кроме "все делают, и ты должен", или "тебя с работы могут выгнать". И отсюда второе - когда пошел бред с QR-кодами, мне его не дали, потому что я болел неофициально. Но антитела есть в официальном анализе. Для чего вся эта хрень...
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Запомните, вся хрень от так называемых "антипрививочников", это "синий кит" только для взрослых.
Запомните, человек, рьяно, с пеной у рта, убеждающий вас отказаться от прививки, уже давно привился.
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40k
Александр 2 часа назад
Какую хрень постят урапатриоты - хотите колите - никто вам не запрещает, почему, вы верующие в чудовакцину от чудоболезни давите на тех, кто не хочет в себя колоть ЭТО? Вам какое дело, помрем мы или нет? Привитые болеют тчно так же как и непривитые. Из ваших же постов я читаю, что прививка дает только легкое протекание болезни. Привитые такие же заразные, как и непривитые! Какая разница вам, вылечимся мы или помрем? Задолбали уже называть нас в ваших упоротых постах идиотами. Идиоты - это вы, хотите кормить верхушку фармы - кормите на здоровье, колитесь всем, что вам предложат, а от нас отстаньте. И уберите сраные ограничения для непривитых граждан, коих в нашей стране большинство.
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−5
feden Raush Час назад
вас минусует администрация ресурса - чтобы их не закрыли ).
Процентов 60-70 из тех с кем приходится общаться - против, потому что бояться и не верят что нынешняя власть желает людям добра
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151
Улыбака Владимир 55 минут назад
Вот классический привитый ящиком - неконтролируемая агрессия, злоба и хамство.

Стандартная картина побочки.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Чем больше антипрививочников - тем меньше антипрививочников
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20k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Согласен - прививки право! это право вместе с правом на бесплатную медицину.
Отказался от прививки - значит отказался от бесплатной медицины.
-------
И тогда наслаждайтесь своим правом! назад пути не будет
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−5
feden Александр Час назад
почему же ради прикола, пусть по-настоящему идут нахрен
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18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
не важно что вы пропагандируете, такое косноязычие во вред
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91
Fisher1979 3 часа назад
К чему этот пост? Моей маме 68 не делала прививку из-за личных сооброжений, месятц отдыхала в Берлине потом с внуками была в Баварии и собирается сейчас на несколько дней к северному морю.
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91
Fisher1979 Максим 38 минут назад
Она живёт в Германии, я не хочу опускатся до вашего уровня, срать на других просто потому что нет возможности поступать таким же образом.
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3k
Горожанин 3 часа назад
Во все времена пропаганда давала обратный результат. Неужели вместо дурдомовских карантинов, запретов, ограничений, запугивания, нагнетания истерии страха и прочей дребедени нельзя обратить самое пристальное, действительно серьезное внимание на развитие и доступность медицинской помощи. Очевидно, что пропаганда и технологии дешевле обходятся. К тому же можно проводить многомиллиардные закупки без всяких конкурентных процедур: у своих и по завышенной цене - экстренные меры же, ковид! А потом еще и говорить: да, врачей не хватает, но все это из-за ковида, и обвинить в итоге в этом граждан. Какие, однако, известные технологии. Позор.
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151
Улыбака Горожанин 46 минут назад
Ну с крымнашем прокатило, решили по той же методике.

В ход идут и проклятия и пугали про ковидобандеровцев, и распятые антипрививочниками бабушки, и обстрелы городов снарядами с короной....
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151
Улыбака Горожанин 20 минут назад
Мне-то зачем? Я принципиально антифашист.

Ну реально - разве ты не замечаешь, кто яроснее всех рвёт за вакцинацию? Пропаганда одна и та же, приёмы одни и те же. Пропагандисты одни и те же. Посмотри хотя бы на посты любого, хоть этого автора - стандартный набор - ната абасралась, Хахлы казлы, навальный чмо, антипрививочников вешать!
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20k
Виталий Касандров 3 часа назад
Что мешало сделать ни никому не сказать .Родители им под 80 сделали .А вот дядька с теткой им за 80, нет . Говорят все равно помирать какая разница от чего от инфаркта или от ковида .
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64
Николай Тимофеев 3 часа назад
Убился, бросил рассказывать про науку... Теперь просто жду. Кто выживет, тот и прав будет.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Да оставьте вы стариков в покое.Дайте им спокойно дожить свой век. А судя по тому,что из квартиры силёнок нет выйти - век их был не малый.
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