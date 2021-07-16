Маленькая история про это

Осенью, когда дело пошло на прививки, их сын под страхом отлучения от него запретил им делать прививки. Начитался интернетов. Вот это все чипирование и опыты над людьми. Примерно в это же время старики испугались ковида, хотя летом просто слегка опасались. И перестали принимать гостей. Даже внуков. Все общение свели к телефону. Вживую общались только с сыном и соцработником, без которых не могли обойтись никак.



Я разговаривала с ними по телефону 15 июня. Порадовалась, что они в прекрасной для их возраста форме. Бойко поговорили, а на следующий день родственница начала умирать. Агония длилась месяц. Ковид.



Сиделка для ковидных стоит вроде 5 тыщ за час. Я потом это уточню.



Их сын поинтересовался у меня чего да как с прививкой. Старик очень переживает, что наверное надо было делать прививку. Упрекнул меня, что я не настояла. Но мракобесие...это непрошибаемая стена.



Не убейтесь об стену.