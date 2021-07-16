Маленькая история про это

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У меня есть родственники. В силу своего возраста они уже не выходят из своей квартиры. В прошлом году летом я и другие родственники навещали стариков.
Осенью, когда дело пошло на прививки, их сын под страхом отлучения от него запретил им делать прививки. Начитался интернетов. Вот это все чипирование и опыты над людьми. Примерно в это же время старики испугались ковида, хотя летом просто слегка опасались. И перестали принимать гостей. Даже внуков. Все общение свели к телефону. Вживую общались только с сыном и соцработником, без которых не могли обойтись никак.
Я разговаривала с ними по телефону 15 июня. Порадовалась, что они в прекрасной для их возраста форме. Бойко поговорили, а на следующий день родственница начала умирать. Агония длилась месяц. Ковид.
Сиделка для ковидных стоит вроде 5 тыщ за час. Я потом это уточню.
Их сын поинтересовался у меня чего да как с прививкой. Старик очень переживает, что наверное надо было делать прививку. Упрекнул меня, что я не настояла. Но мракобесие...это непрошибаемая стена.
Не убейтесь об стену.
Я разговаривала с ними по телефону 15 июня. Порадовалась, что они в прекрасной для их возраста форме. Бойко поговорили, а на следующий день родственница начала умирать. Агония длилась месяц. Ковид.
Сиделка для ковидных стоит вроде 5 тыщ за час. Я потом это уточню.
Их сын поинтересовался у меня чего да как с прививкой. Старик очень переживает, что наверное надо было делать прививку. Упрекнул меня, что я не настояла. Но мракобесие...это непрошибаемая стена.
Не убейтесь об стену.
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Метки: Вакцинация антипрививочники ковид
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Это те, которые раньше орали, что Ковида не существует и все это сказки.
Один хрен Вас заставят сделать прививку, ну или ваших работодателей.
И будете колоться, как миленькие, ворчи не ворчи
Когда в России ещё не было вакцин, официальная позиция была следующая - в стране мало заражений и низкая смертность от ковид потому, что в России передавая система здравоохранения (реально смертность была в погрешности гриппа. На Западе этому не верили. Но так все и было. Все же помнят!)
Появились вакцины. Много. Дорогие. Из бюджета на их закупку - даже не счесть сколько миллиардов, и как эти закупки происходят, никто не знает. А деньги-то из бюджета на это нужно продолжать брать. А просто так, без оснований, их не взять...
И именно в этот момент поперло. Установка резко изменилась. Передавая система здравоохранения весь 2020 год, прекрасно справлявщаяся без всяких вакцин, и до конца мая 2021, прекрасно справлявщаяся с минимальной долей вакцинированных, вдруг перестала справляться. Смертность стала вдруг ужасной - все не была такой и вдруг вот так вот стала! Все вдруг стало чрезвычайно плохо. Смысл спасения изменился - теперь не передавая система здравоохранения, а вакцинация.
Все срочно пройти вакцинацию!
Здесь даже не дурдом больше всего удивляет. Здесь больше всего удивляет то, что технологи даже логику соблюсти не в состоянии. Сначала одно, потом другое. С такими технологами за страну реально беспокойство возникает.
В спутник и эпиваккорону- не верю
Будет ковивак - сделаю прививку.
Это как?
Запомните, человек, рьяно, с пеной у рта, убеждающий вас отказаться от прививки, уже давно привился.
Ну персонально тебе желаю сдохнуть в мучениях. Биомусор не жалко..
Процентов 60-70 из тех с кем приходится общаться - против, потому что бояться и не верят что нынешняя власть желает людям добра
Стандартная картина побочки.
Железная логика
Отказался от прививки - значит отказался от бесплатной медицины.
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И тогда наслаждайтесь своим правом! назад пути не будет
В ход идут и проклятия и пугали про ковидобандеровцев, и распятые антипрививочниками бабушки, и обстрелы городов снарядами с короной....
Ну реально - разве ты не замечаешь, кто яроснее всех рвёт за вакцинацию? Пропаганда одна и та же, приёмы одни и те же. Пропагандисты одни и те же. Посмотри хотя бы на посты любого, хоть этого автора - стандартный набор - ната абасралась, Хахлы казлы, навальный чмо, антипрививочников вешать!