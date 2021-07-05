К сожалению, есть и другой "метод" рекламы вакцинации от коронавируса- уход из жизни из-за болезни или тяжелое течение болезни. Не успели привиться и на ИВЛ сейчас находится актер Петр Мамонтов, певица MaкSим. Сегодня из-за коронавируса ушел из жизни Владимир Меньшов, в прошлом году мы потеряли актера Бориса Плотникова. Ушли из жизни маршал Евгений Шапошников, бизнесмен Борис Александров, литературовед Николай Богомолов, дирижер Александр Ведерников, художник Иван Чуйков. Перед болезнью стали все равны в равной степени, а значит что и прививаться нужно всем.



У многих есть недоверие к вакцине, споров на эту тему масса как на кухнях, так и в интернете. Однако наука, медики и переболевшие коронавирусом твердят одно- нужно прививаться и не играть в русскую рулетку!