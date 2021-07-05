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Немногие звезды российской эстрады подают пример вакцинации от коронавируса, спасибо тем, кто это делает и подает пример своим поклонникам. Остальным спасибо, что не распространяют ложную информацию о вакцинах, которыми сейчас кишат массмедиа.
К сожалению, есть и другой "метод" рекламы вакцинации от коронавируса- уход из жизни из-за болезни или тяжелое течение болезни. Не успели привиться и на ИВЛ сейчас находится актер Петр Мамонтов, певица MaкSим. Сегодня из-за коронавируса ушел из жизни Владимир Меньшов, в прошлом году мы потеряли актера Бориса Плотникова. Ушли из жизни маршал Евгений Шапошников, бизнесмен Борис Александров, литературовед Николай Богомолов, дирижер Александр Ведерников, художник Иван Чуйков. Перед болезнью стали все равны в равной степени, а значит что и прививаться нужно всем.
У многих есть недоверие к вакцине, споров на эту тему масса как на кухнях, так и в интернете. Однако наука, медики и переболевшие коронавирусом твердят одно- нужно прививаться и не играть в русскую рулетку!
У многих есть недоверие к вакцине, споров на эту тему масса как на кухнях, так и в интернете. Однако наука, медики и переболевшие коронавирусом твердят одно- нужно прививаться и не играть в русскую рулетку!
Авторский пост
Ссылки по теме:
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Метки: Вакцина звезды коронавирус
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Это была последняя мысль водителя легковушки перед бампером встречного "КАМАЗа".
В первый день привился Беньямин Нетаньяху
В следующие два дня привились президент, министр обороны и прочая государственная верхушка
На четвертый день начали массово прививать граждан, старше семидесяти
Через две недели начали прививать граждан, старше шестидесяти
А пятидесятилетние и те, кто младше дисциплинированно ждали своей очереди.
А когда очередь подошла дисциплинированно пошли и привились.
Руководитель инфекционного отделения больницы Самсон Ассута в Ашдоде Тал Брош заявил, что ранее ничего подобного не было. С весны наблюдается рост числа респираторных заболеваний, а с мая - всплеск заболеваний, связанных с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). И это лишь верхушка айсберга, так как госпитализируется небольшая часть заболевших. Обычно РСВ исчезает летом, но в этом году все наоборот."
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Это для полноты картины. Так, в качестве "Напоминаю, как это организовали в Израиле"
Первая-вторая проверяют безопасность.
Они еще зимой закончены.
Третья и четвертая фазы удостоверяют эффективность.
Реальные тесты эффективности на большой группе добровольцев *уже* давно стали известны и вполне приличны. Формально третья фаза может тянуться несколько лет.
Тебе ехать или шашечки?
Не к тем проблемам докапываешься.
Насколько вакцина предохраняет от заражения коронавирусом и предотвращает его передачу другим людям, до конца неизвестно, отметил Минздрав. В связи с этим в ведомстве призвали соблюдать санитарные меры, в том числе носить маски
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/07/2021/60dfcb1e9a794775ce08a6ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://www.rbc.ru/society/03/07/2021/60dfcb1e9a794775ce08a6ab?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Предположим, Президент вакцинировался на камеру.
Вы: 1. Витамины кольнули. 2. Пфайзер сделал.
А самое главное, с какого перепугу Вас кому-то в чём-то нужно убеждать, уговаривать? Такую категорию людей, которым все обязаны, можно только принуждать прямыми и косвенными мерами.
Вакцинацию против СОУШ -19 проводят вакциной «Гам-КОВИДВак» (далее - вакциной) гражданам, не имеющим медицинских
противопоказаний, с добровольного согласия граждан в медицинских
организациях согласно Алгоритму действий медицинских работников, -
осуществляющих проведение вакцинации против СОУШ-19 у взрослых
(Приложение № 1). Вакцинация проводится в медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по работе
(услуге) «вакцинация».
П оказания к применению: Профилактика новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-19) у взрослых старше 18 лет.
Противопоказаниями к применению являю тся:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины,
содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение
хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2- 4 недели после
выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных
заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и
безопасности).
Противопоказания для введения компонента II:
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок,
тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром,
температур выше 40 С и т.д.) на введение компонента I вакцины.
Применяется с осторожностью при:
Хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях
(выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в
стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения,
эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и
остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах,
перикардитах.
Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять
риск для следующих групп пациентов:
- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы
может привести к обострению заболевания, особенно следует с
осторожностью относиться к пациентам аутоиммунной патологией,
имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
- со злокачественными новообразованиями.
Принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке
соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации.Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами
противошоковой терапии в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1079н «Об утверждении
стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке).
Ведь они же все врут, правда?
Потопа нет, его выдумали чтобы обманом собрать граждан в катера и сделать им что-то нехорошее.
Сколько веков мудрецы назад эту проблему разбирали!
Считать, что лжец _всегда_ врёт - это так же глупо, как и всегда верить ему на слово.
У многих есть недоверие к вакцине-НЕТ,дружок,у многих есть не доверие к методам ВЛАСТИ,политика онли бизнес явная,а отношение к народу наплевательское.Прививаются либо по надобности(как после распоряжения главы Росмедицины собянина),либо по желанию(как было изначально).Остальным глубоко БЕЗРАЗЛИЧНО.Ну не верят люди заявлениям власти после всей не прикрытой фальши с методами борьбы против вируса,который НЕ включен в реестр особо опасных.То,что пишут по поводу причин смерти от коронавируса,так это известно ВСЕЙ стране почему и зачем могут дать такое заключение.
Ведь не дрищет же ни от первой ни от тысячной. Может и обгадится лет через 10, да кто ж его угадает сейчас.
Одна беда - до сих пор мясокомбинат не публикует отчетность сколько людей насытилось этими сосиками, а сколько едоков по сути остались голодными.
Только показывают экспертные заключения по белкам-жирам-углеводам.