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Русская рулетка

Русская рулетка (1 фото)

Автор:
05 июля 2021 14:43
Метки: Вакцина   звезды   коронавирус   
754
1
Немногие звезды российской эстрады подают пример вакцинации от коронавируса, спасибо тем, кто это делает и подает пример своим поклонникам. Остальным спасибо, что не распространяют ложную информацию о вакцинах, которыми сейчас кишат массмедиа.

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Метки: Вакцина   звезды   коронавирус   
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35  комментариев
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1k
investas 36 минут назад
Вот ты дебилушка. Владимир Меньшов привился в феврале. Он в театре об этом говорил.
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2k
* You All 7 минут назад
иди на х+у+й со своим спутником и пропогандой,лживая,проплаченная ты падаль!
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5k
Владимир 16 минут назад
Как же [мат]..ли уже пропагандировать вакцину, и как же [мат] противники. ИДИТЕ ВСЕ НАХ.Й!Каждый сам решит. А вот это завывание сука,кажный день, каждый сука час. Уже порядком зае.ло !
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Почему я должен доверять дорожной разметке, которую навязывает нам власть?"
Это была последняя мысль водителя легковушки перед бампером встречного "КАМАЗа".
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5k
Ya 2 часа назад
Вот так всегда-умирают достойные, а всякое чмо из антипрививочников зараза не берет. Или они это скрывают?
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142
Бухтей 2 часа назад
у максимы - не корона, у нее пневмония другой этиологии
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15k
Maks Es 2 часа назад
Я в субботу привился первой дозой Пфайзера. Вчера с утра поколбасило, к вечеру обычное здоровье вернулось. С утра, правда, была ещё сонливость, но в целом все просто и быстро. Короной я переболел год назад и довольно тяжело, 7 месяцев затем восстанавливался
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4k
livaneth 2 часа назад
Напоминаю, как это организовали в Израиле
В первый день привился Беньямин Нетаньяху
В следующие два дня привились президент, министр обороны и прочая государственная верхушка
На четвертый день начали массово прививать граждан, старше семидесяти
Через две недели начали прививать граждан, старше шестидесяти
А пятидесятилетние и те, кто младше дисциплинированно ждали своей очереди.
А когда очередь подошла дисциплинированно пошли и привились.
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54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Ну да, а ширялово не ""русская рулетка", все проверено...
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142
Бухтей Антон Семёныч Час назад
Еще один чудак.
Первая-вторая проверяют безопасность.
Они еще зимой закончены.
Третья и четвертая фазы удостоверяют эффективность.
Реальные тесты эффективности на большой группе добровольцев *уже* давно стали известны и вполне приличны. Формально третья фаза может тянуться несколько лет.
Тебе ехать или шашечки?
Не к тем проблемам докапываешься.
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42k
Andrey 3 часа назад
В большинстве цивилизованных стран, пример подают не "звезды эстрады", а руководители этих стран. И где же Путин? Просто рассказал по телевизору о ом, что якобы сделал? Принимая во внимание то, что он лжет постоянно и не раз его ловили на вранье, не стоит удивляться тому, что граждане не верят никому и ничему!
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142
Бухтей Andrey Час назад
То есть если завтра у тебя начнется, допустим, наводнение, от которого ты будешь спасаться на крыше дома, и если за тобой приедет катер МЧС то ты конечно же откажешься.
Ведь они же все врут, правда?
Потопа нет, его выдумали чтобы обманом собрать граждан в катера и сделать им что-то нехорошее.

Сколько веков мудрецы назад эту проблему разбирали!
Считать, что лжец _всегда_ врёт - это так же глупо, как и всегда верить ему на слово.
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261
Альберт Назыров No pasaran Час назад
Я живу в Салавате, есть знакомая работающая в больнице, и она рассказывала, "умер человек пофиг из-за чего, родственникам подходит врач и просит подписать бумаги, якобы покойный умер из-за ковида" и это факт. Больше "заболевших" ковидом, больше бабла от государства.
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4k
Vetal Monah 3 часа назад
От таких "хайпожоров и пиарщиков" блевать тянет.Вы не люди.Смысл вашей жизни дать спорную тему для обсуждений и потирать лапки считая положительные отметки и комментарии?
У многих есть недоверие к вакцине-НЕТ,дружок,у многих есть не доверие к методам ВЛАСТИ,политика онли бизнес явная,а отношение к народу наплевательское.Прививаются либо по надобности(как после распоряжения главы Росмедицины собянина),либо по желанию(как было изначально).Остальным глубоко БЕЗРАЗЛИЧНО.Ну не верят люди заявлениям власти после всей не прикрытой фальши с методами борьбы против вируса,который НЕ включен в реестр особо опасных.То,что пишут по поводу причин смерти от коронавируса,так это известно ВСЕЙ стране почему и зачем могут дать такое заключение.
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1k
Татьяна Юсова 3 часа назад
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142
Бухтей Иван 2 часа назад
"Если!" (c) спартанцы Филиппу Македонскому
Ведь не дрищет же ни от первой ни от тысячной. Может и обгадится лет через 10, да кто ж его угадает сейчас.
Одна беда - до сих пор мясокомбинат не публикует отчетность сколько людей насытилось этими сосиками, а сколько едоков по сути остались голодными.
Только показывают экспертные заключения по белкам-жирам-углеводам.
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Anna
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