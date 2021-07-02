Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов

Толщина магнитов составляет один атом. Они имеют упорядоченную структуру, однако являются более разреженными, чем другие монослойные вещества. Объекты являются принципиально новым классом двумерных материалов.



Их можно использовать для разработки передовых электронных приборов, среди которых квантовые компьютеры, системы для хранения и передачи данных, а также ультракомпактные транзисторы. Исследование получило поддержку Российского научного фонда (РНФ).



Специалисты ранее вычислили поляризацию топ-кварков и антикварков. Измерения провели в ходе эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере, которые находится в Женеве.