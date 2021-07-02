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Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов

Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов (1 фото)

Автор:
02 июля 2021 19:00
Метки: Россия   ученые   физики   
382
1
Принципиально новый класс двумерных сверхтонких магнитов открыли физики из Курчатовского института. Они синтезировали субмонослойные магнитные пленки.

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Метки: Россия   ученые   физики   
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12  комментариев
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4k
Иван 11 часов назад
Графен тоже хз когда уже открыли, хоть один транзистор графеновый выпустили?
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4k
Мих 2 часа назад
Что, в Кащенко пациентам дали доступ в интернет?
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5k
Ya 9 часов назад
Все авторы пишущие на такие темы, однозначно безмозглые придурки-говноблоХЕРы. Всегда минус для таких дебилов!
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−185
Лучший Друг 10 часов назад
Ну дай то бог, чтобы заработало, а учёные не уехали на запад
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 10 часов назад
субмонослойные магнитные плёнки... а ранее топ кварки и анти кварки...
Ссылка youtu.be
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2k
Дмитрий 11 часов назад
Пгастите ради бога! Но именно эти ученые- с картинки, синтезировали плёнки? С наколками на руках и с лицом Сычёвой....
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919
bigkoss 11 часов назад
"Это мы придумали Windows Это мы обьявили дефолт"
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52k
Нанук Паналык 11 часов назад
Аналагавнет?
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