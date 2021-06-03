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Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов сообщил о ночных звонках от руководства азербайджанской диаспоры, после трагического выстрела в 19-летнего парня.Сегодня, 2 июня, депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что после его высказываний о необходимости разобраться с угрозами в адрес семьи сотрудника ДПС и привлечь к ответственности участников несогласованной акции на площади Ленина, начал получать ночные звонки от представителей азербайджанской диаспоры.«Мне начал звонить лидер азербайджанцев Новосибирска Расим Сахиб-оглы, уважаемый. 1 июня он мне позвонил в 1:30 ночи, говорили мы до 2:30. Второй звонок раздался в 22:57, а закончили мы наш разговор (с небольшими перерывами) в 23:57», – рассказал Антонов.По словам депутата, руководитель диаспоры убеждает его, что никаких угроз в адрес семьи арестованного за выстрел полицейского не было.«Был задан вопрос-требование: готов ли я принести извинения (в чём и кому?). Также Бабаев предложил мне «не будоражить общественность города», – пишет Антонов.Как сообщил депутат, его утомили ночные разговоры, которые напоминают давление, и он переносит обсуждения в публичную плоскость.«Я считал и считаю, что всё происходящее вокруг «мошковского дела» не имеет никакого отношения к закону, особенно в части меры пресечения выбранной в отношении сотрудника ДПС – под стражей он содержаться не должен. Никакие прошлые «грехи» сотрудника ДПС не могут являться основанием для ухудшения его сегодняшнего положения, так как не имеют отношения к рассматриваемому правонарушению.Считал и считаю, что именно действия азербайджанской диаспоры Томска и Новосибирска привели к тому, что данный трагический инцидент стал носить межнациональный характер и для его разрешения «потребовались» услуги Расима Сахиба-оглы Бабаева.Считал и считаю, что в действиях лиц, угрожавших семье (!) сотрудника правоохранительных органов, содержатся признаки экстремизма. В этой связи хотелось бы увидеть активные действия со стороны правоохранительных органов. Прятаться и бояться должна не семья сотрудника правоохранительных органов, а те, кто ей угрожал», – написал Ростислав Антонов.Депутат также сообщил, что ему не за что извиняться перед представителями диаспоры и предложил встретиться на Консультативном совете по вопросам этно-культурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска в рабочее время, в присутствии всех заинтересованных лиц и сотрудников правоохранительных органов.«Соответствующее письмо мэру города Новосибирска я сегодня направил», – добавил Антонов.