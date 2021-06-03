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Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову извиниться

Лидер азербайджанцев Новосибирска предложил депутату Антонову извиниться (1 фото)

Автор:
03 июня 2021 04:33
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Новосибирск   криминал   мигранты   
585
1
Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов сообщил о ночных звонках от руководства азербайджанской диаспоры, после трагического выстрела в 19-летнего парня.

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Метки: Новосибирск   криминал   мигранты   
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9  комментариев
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1k
bosayk 3 часа назад
может еще на колено встать всей страной с извинениями?
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12k
Алан 10 минут назад
Странно. Мне скоро 47. За рулем больше 20 лет. И по мне ни разу не стреляли.
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874
Сергей 10 минут назад
ключевое слово - депортация
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8k
Шурум-бурум 19 минут назад
совсем прих@ели эти вонючие айзеры! какая от них польза России? один сука криминал! либо сжечь, либо депортировать к х@ям на их историческую и независимую родину!
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1k
Acid Snake Полчаса назад
Выслать урюков в свою Азербайджанию, пусть с армяшками разбираются
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5k
Мистер Фикс 37 минут назад
Собрать всех недовольных и отправить на историческую родину. Помидоры и без них будет кому продавать.
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21k
Ваня 2 часа назад
может хватит выглядеть терпилами?..
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0
Aza 2 часа назад
Сто за BLM тут развели?
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109k
InfoVoin Автор поста 3 часа назад
P.S. Статья вчерашняя, вечерняя... но сути не меняет, депутат правильно высказал мнение большинства.
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InfoVoin
так себе
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