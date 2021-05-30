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Сериалы, которые разрушают вашу семью

Сериалы, которые разрушают вашу семью (1 фото)

Автор:
30 мая 2021 07:26
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: воронины   манипуляция   мужчины   семья   сериалы   тнт   
234
1
Потому что ТВ не отражает реальность, а формирует её. Посмотрите, какими представлены мужчины. Соплежуи, неудачники, подкаблучники, шуты и скоморохи. Особи мужского пола, потерявшие всякое представление о мужестве, чести и достоинстве.

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Метки: воронины   манипуляция   мужчины   семья   сериалы   тнт   
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22k
Батончик с маком Час назад
тнт давно надо закрыть. постоянно прославляют обезьян, а русских показывают какими-то недоделками.
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191
bobobo 9 минут назад
ТВ уже давно и не отражает и не формирует реальность. За исключением, пожалуй, его политической составляющей. Тут зомбоящик работает на всю катушку. Что же касается развлекательного контента, то тут всё направлено на зарабатывание денег. Тоесть выпускают то, над чем народ будет ржать за минимальные деньги. Кстати, "Воронины" и "Счасттливы вместе (первые сезоны) вполне себе достойное кинцо с моей точки зрения.
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8k
Шурум-бурум 20 минут назад
в 90х показывали американский сериал "женаты... с детьми", он был прикольный, а наша псевдоадаптация "счастливы вместе" просто говно...
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246
Елена Букреева 53 минуты назад
У этих сериалов (по крайней мере, у нескольких из них) высокие рейтинги, людям они нравятся, значит, они видят в них что-то знакомое. Государство конечно может снимать патриотичные фильмы про сильных, самоотверженных суперлюдей, но это все будет восприниматься как фантастика и не принесет прибыли.
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