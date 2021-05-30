Сериалы, которые разрушают вашу семью

Особи мужского пола, потерявшие всякое представление о мужестве, чести и достоинстве. Вот такой образ вам закладывает тв в подсознание под соусом юмора и шутеечек. А потом мы наблюдаем поколение моргенштернов, элджеев и данеймилохиных. Посмотрите еще раз внимательно на особей мужского пола на постерах, приложите к своей реальной жизни. Хотели бы вы таким видеть своего сына, парня, мужа, отца?