BLM-версия Золушки

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Слева - Волшебная Фея из советского фильма «Золушка» снятого в 1947 году, справа - Волшебный Фей из американского варианта сказки снятого в 2021 году.
Какой же ещё может быть Фея в детской сказке, во время царствования дикарей из BLM и повсеместного навязывания толерастии к извращениям и содомии? Чёрный педераст из американской сказки непременно носит женские платья и ходит исключительно на шпильках. Единственное, за что можно сказать спасибо заокеанским режиссёрам, волшебная палочка осталась традиционной. Хорошо, что не дали ему/ей в руки фаллоимитатор.
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Но - кроме этого - каков контраст и в выражении лица! Мудрая, веселая и добрая Фея - и злобное, капризно-истеричное нечто... ТЬФУ!!!
Была уже такая "Золушка" 1997г:
Вупи Голдберг играла маму азиата-принца; Золушка - черная, да и крестная фея ее - Уитни Хьюстон.
https://www.imdb.com/title/tt0128996/https://www.imdb.com/title/tt0128996/
И сами запутались, и людей путаете, смотрите фильмы внимательнее