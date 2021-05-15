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BLM-версия Золушки

BLM-версия Золушки (1 фото)

Автор:
15 мая 2021 21:25
Метки: blm   Золушки   версия   
572
1
Слева - Волшебная Фея из советского фильма «Золушка» снятого в 1947 году, справа - Волшебный Фей из американского варианта сказки снятого в 2021 году.

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Метки: blm   Золушки   версия   
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12  комментариев
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24k
Е-Лена 2 часа назад
ДА!
Но - кроме этого - каков контраст и в выражении лица! Мудрая, веселая и добрая Фея - и злобное, капризно-истеричное нечто... ТЬФУ!!!
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2k
ддт 8 минут назад
"Хорошо, что не дали ему/ей в руки фаллоимитатор." Я, вот, засомневался после этой фразы. Раз не все так просто с фильмом и ВП таки тоже не может быть простая.....Ждем "воспоминаний" о съемках "шИдевра"!
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4k
Fishki_surfer 15 минут назад
Не вчера BLM началось, а гораздо раньше.
Была уже такая "Золушка" 1997г:
Вупи Голдберг играла маму азиата-принца; Золушка - черная, да и крестная фея ее - Уитни Хьюстон.
https://www.imdb.com/title/tt0128996/https://www.imdb.com/title/tt0128996/
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1k
💰красава💰 17 минут назад
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8k
kaboza Час назад
blm-негры lgbt-п.и.д.0.ры...называйте своими именанами
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41k
Максим Т. 2 часа назад
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А в "Планете обезьян" теперь обезьян будут играть белые, а людей обезь... негры?
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8k
kaboza 2 часа назад
тогда как стеб смотрелось..щас звиздец...преподносят как образ жизни? совсем [мат] с неграми озуели...
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3k
rutt 2 часа назад
А как толерантность смотрит на то что гномв играют лилипуты? Не должны ли Родман с О'Нилом сыграть
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