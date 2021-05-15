BLM-версия Золушки

Какой же ещё может быть Фея в детской сказке, во время царствования дикарей из BLM и повсеместного навязывания толерастии к извращениям и содомии? Чёрный педераст из американской сказки непременно носит женские платья и ходит исключительно на шпильках. Единственное, за что можно сказать спасибо заокеанским режиссёрам, волшебная палочка осталась традиционной. Хорошо, что не дали ему/ей в руки фаллоимитатор.