2 гвоздики товарищу Сталину. Анонс05.03.2021 в очередную годовщину дня памяти Иосифа Виссарионовича Сталина мы призываем всех почтить память Вождя лично возложением цветов к его могиле у Кремлевской стены в Москве и в памятных...