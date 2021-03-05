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Метки: СССР верховный главнокомандующий война
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Это не так. Многие приказы были использованы в своих целях. Доносы с целью захвата жилья или убрать конкурента тоже лично Сталин писал? А может Власова заставил лично переметнуться?
Знаете, я могу сказать, что хорошо отношусь к Сталину, но знаю одно, что он был той необходимостью в тот момент. И многие справедливо считают, что такой человек нужен и сейчас.
Развитие промышленности пришлось на эпоху правления Сталина, кому интересно читайте про индустриализацию. Это и есть становление страны, не путём привлечения результатов технологий без самих технологий и вывода денег за пределы страны, а путем обучения собственных кадров. Там много интересного. И могу сказать, что подобный рывок, не на словах, в нашей истории был лишь единожды. Были другие, как флот, например, но они несопоставимо меньше.
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.
А в песне его, а в песне –
Как солнечный блеск чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел,
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Полную чашу отравы
Преподнесли ему.*
Сказали ему: Проклятый,
Пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»
1895 г.
Иосиф Сталин.
Они еще больше года совместно будут разорять Европу, прежде чем пересрутся между собой.
Очень радует, что исдох достаточно быстро. Земля ему стекловатой.
На всякий случай.. Вы тут уже наболтали на десять расстрелов..
Не все помнят и/или знают.
Кому надо,те знают!
А кто не знает,пусть инет напрягут!