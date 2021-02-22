"Все планы по дорожному строительству в 2020 году были выполнены, в том числе за год провели ремонт более 23 тысяч км дорожного полотна. В этом году мы планируем поддерживать высокие темпы в этом направлении. В 2021 отремонтируем более 6 тысяч км федеральных автодорог и не менее 15 тысяч км дорог региональной сети, а также построим почти 1,2 тысячи км новых дорог", - приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.



Хуснуллин добавил, что ключевая задача на 2021 год - сбалансировать все программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог.



"Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тысяч км автодорог. Также у нас есть цель привести провести ремонт, включая капитальный, более 77 тысяч региональных и федеральных дорог", - добавил он.