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Более 22 тысяч километров дорог будут построены и отремонтированы в России в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Все планы по дорожному строительству в 2020 году были выполнены, в том числе за год провели ремонт более 23 тысяч км дорожного полотна. В этом году мы планируем поддерживать высокие темпы в этом направлении. В 2021 отремонтируем более 6 тысяч км федеральных автодорог и не менее 15 тысяч км дорог региональной сети, а также построим почти 1,2 тысячи км новых дорог", - приводит слова Хуснуллина его пресс-служба.
Хуснуллин добавил, что ключевая задача на 2021 год - сбалансировать все программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог.
"Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тысяч км автодорог. Также у нас есть цель привести провести ремонт, включая капитальный, более 77 тысяч региональных и федеральных дорог", - добавил он.
Хуснуллин добавил, что ключевая задача на 2021 год - сбалансировать все программы дорожного строительства, в том числе чтобы сформировать опорную сеть дорог.
"Мы поставили цель до конца 2024 года построить и реконструировать 8,5 тысяч км автодорог. Также у нас есть цель привести провести ремонт, включая капитальный, более 77 тысяч региональных и федеральных дорог", - добавил он.
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Метки: Россия дороги строительство
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Давай тоже выложу (фото по порядку):
1. Россия
2. Германия
3. Франция
4. Англия
5. Канада
Давай так сравнивать, а?