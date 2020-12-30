Мы - люди, и мы не хотим ничего решать

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врачи: - больницы ломятся, мы сбиваемся с ног, плановое лечение летит.люди: - да подумаешь, очередной грипп.врачи: - нет, это не грипп. пожалуйста, берегите себя и нас, соблюдайте дистанцию и носите маски.люди: - нет, мы не хотим. это нарушение прав человека, мы не будем ходить в намордниках.врачи: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?люди: - ну почему, верим. но вряд ли это может быть так уж неприятно. мы, конечно, не врачи, врачи - вы, ну вот и лечите, а нас оставьте в покое.врачи: - ок. *лечат*люди: - мы хотим, чтобы это всё поскорее закончилось, мы устали, мы хотим тусить и летать в отпуска.учёные: - хорошо, вот вам вакцина, давайте это всё заканчивать. чем у большего количества людей будут антитела, тем скорее сформируется коллективный иммунитет, коронавирус перестанет активно распространяться, и пандемия закончится.люди: - нет, мы не будем прививаться вашей вакциной.учёные: - почему? вы не верите в существование коронавируса?люди: - ну почему, верим. но от вашей вакцины у нас наверняка отвалятся уши и пиписька, а это страшнее коронавируса.учёные: - не отвалятся. но ок, дело добровольное. а как тогда будем всё это заканчивать?люди: - мы не знаем. это должно решать правительство. зря мы налоги платим, что ли.учёные: - ок. *уходят работать дальше*правительство: - все устали и хотят, чтобы всё поскорее закончилось, и у нас хорошая новость, вакцину начали завозить потихонечку.люди: - нет, мы не будем прививаться этой вакциной.правительство: - ну тогда нужно будет жить с ограничениями ещё очень долго.люди: - нет, мы не хотим ограничений, нам это надоело. и маски носить не хотим. и хотим к тёплому моречку. и в ночной клуб.врачи: - ну тогда вы все переболеете и примерно каждый тридцатый из вас умрёт.люди: - прекратите нас пугать. вы это всё специально так говорите, мы знаем, это способ массового запугивания и манипуляция, и всемирный заговор.правительство: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?люди: - ну почему, верим. но всё равно это всемирный заговор.учёные: - вот вам медицинские статьи, тут всё чёрным по белому, читайте, вникайте.люди: - нет, мы не хотим это читать. мы не учёные и не должны в этом разбираться. это вы учёные. но мы вам не верим. и правительству не верим. и врачи тоже врут.врачи: - и мы врём? ну приходите в больницы волонтёрами, помогать нам, сами на всё посмотрите.люди: - нет, не пойдём. нам есть, чем заняться и без этих ваших глупостей.врачи/учёные/правительство: - ну ок. но чего же вы тогда хотите?люди: - мы хотим, чтобы это всё наконец поскорее закончилось. остановите уже этот грёбаный коронавирус как-нибудь. без вакцины и ограничений. как-нибудь по-другому. нет, мы не знаем, как, мы в этом не разбираемся. это ваша задача.𝗨𝗣𝗗: комментарий от автора:так как пост уже живёт своей жизнью, активно путешествуя по просторам фб, считаю нужным сообщить сторонним читателям о том, что я не из России, а из Эстонии. и пишу о местных реалиях. конечно, это весьма активно перекликается и с тем, что происходит сейчас в других странах. и всё же, в России своя специфика, в частности в том, что касается недоверия к правительству, что я прекрасно понимаю и разделяю. так что прошу не использовать сей пост в виде сомнительной политической пропаганды, спасибо