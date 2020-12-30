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Мы - люди, и мы не хотим ничего решать

Мы - люди, и мы не хотим ничего решать (1 фото)

Автор:
30 декабря 2020 15:50
Метки: Вакцина   картинка   коронавирус   
995
1
Пост с фейсбука от автора "Маришка Шпини"

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Метки: Вакцина   картинка   коронавирус   
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9k
кира 11 часов назад
Если бы не было столько лжи, если бы не запугивали, а информировали людей, если бы о вирусе изначально говорили врачи, а не чиновники, у которых все сводится к расчетам, чего и сколько и на что выделили и потратили, если бы не манипулировали статистикой, если бы государство реально проводило санобработку и профилактику, как в Китае, если бы не доводили людей до паники и истерики, не спекулировали масками в первые месяцы эпидемии, если бы не провели "оптимизацию" медицины с сокращением врачей и койкомест, если бы врачи получали достойную зарплату, если бы больницы в регионах были больницами, а не полуразрушенными бараками... Если бы, если бы, если бы... А теперь после гор лжи и грязного бизнеса на пандемии проще всего сказать: "Сами виноваты, маски не носите, прививаться не хотите..."
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1k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
Похоже, корона дала потрясающий толчок в плане конструирования генома и его внедрения в клетки человека, смотрите пост "Реверс-инжиниринг исходного кода коронавирусной вакцины от компаний BioNTech/Pfizer" на хабре, это вам не вышки 5г жечь.
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597
Остап Ива́нович. 4 часа назад
Я вакцинироваться не буду..
Я вакцинироваться не буду..
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29k
russger 6 часов назад
Ой, я сейчас комменты прочитал. Все кто "против короны" идут в минус. Не тот пост короче :)
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29k
russger 6 часов назад
С моим везением по жизни, по теории, я должен был бы сдохнуть от короны ещё в феврале. Но я жив. Вывод: вся эта корона полная куйня ;)
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4k
Jurijs Krotovs russger 36 минут назад
Во во. С моей кармой тем более должен был в апреле подхватить и коньки откинуть.
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28k
Юр21 7 часов назад
Прочитал коменты, сидел думал... А может и не зря эта эпидемия? Может быть количество идиотов стало критическим и природа просто очищается? Надо же, весь мир, абсолютно все правительства вам врут, и даже джентльмены из Сияющего Града на Холме...
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28k
Юр21 7 часов назад
Так и есть.
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563
laptignu 7 часов назад
Специфика не в недоверии правительству, а в постоянном его вранье.
Если хотя-бы нормально проводили тестирование, не "скручивая" результаты, борьба с вирусом была бы намного успешнее. Большое количество носителей вируса разгуливает с отрицательным диагнозом, только для того, чтобы вписаться в заданную сверху статистику.
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2k
Max Lu 8 часов назад
обычный вброс

люди носят маски и соблюдают дистанцию, по крайней мере где это можно и цифры у нас всё равно не падают (мои наблюдения в германии). вакцину многие хотят и многие получат, просто длиться это будет месяцами. те кто не захочет вацины останется без неё ( я в том числе). ну и последнее вообще не в тему. не поборитесь уже там как-то с короной,а прекратите выпускать идиотские правила каждый месяц. конечно народ уже расслабился, т.к. у нас каждый день важные новости на счёт короны и каждый день новый рекорд. а что стало обыденным, уже является нормой!

сегодня я ржал когда услышал новое правило. у нас уже с ноября закрыты рестораны и вообще можно продавать только to go. покупал сосиську в булке и обычно её дают и ешь (так было даже 2 недели назад),а сегодня он её ещё завернул в фальгу.. я говорю не надо, а он говорит к сожалению только так продавать можно. тут я заржал, т.к. правило стоит только для галочки без всякого смысла. эта будка стоит возле магазина и никто такую сосиську не покупает домой, только чтоб перекусить после закупки и НА МЕСТЕ... все конечно распаковывают в трёх местрах и выкидывают фальгу
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402
Любушка 9 часов назад
Я помню, в школе нам объясняли пользу вакцинации на примере эпидемий в средние века. Надеюсь, этот курс из школьной программы не удалили.
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2k
Voland Любушка 53 минуты назад
Не все вакцины одинаково полезны;)
Не все вакцины одинаково полезны;)
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5k
лигурийский регулировщик 9 часов назад
Мы - люди, и мы не хотим ничего решать
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1k
Nikolay 10 часов назад
"люди: -остановите уже этот грёбаный коронавирус как-нибудь"
не надо передёргивать! люди хотят от правительства одного - прекратить это коронобесие!!!
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47k
alertol Nikolay 10 часов назад
В точку.
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2k
Outcast 11 часов назад
Так Патриарх же с иконой Москву объезжал. А это защита от всего 99 левела.
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8
Denis Krupenin 11 часов назад
автор мудак....
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47k
alertol 11 часов назад
Всё просто, мы не против вакцины, делайте, проверяйте хоть 5 лет, но нам не мешайте, не запрещайте путешествовать, бухать в барах, смотреть спорт на стадионах итд. Не заразиться можно и без маски, тупо избегать контактов с людьми и всё, никакой вирус почти не страшен.

ВОЗ сразу сказала. За руку не здороваться, не целоваться с кем-то кроме своей пары, не е№;%ться тоже, мыть руки после посещения общественных мест, и чихая прикрывать рот если рядом есть посторонние люди. Этого более чем достаточно без всяких масок чтоб остановить любой вирус.

А вот маска (тем более если её используют не как надо, а только ради того чтоб не штрафовали) наоборот принесёт вред. В холодную погоду может вызвать ту самую пневмонию из-за которой собственно корону все и боятся...
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154
Иванов Петров Сидоров alertol 10 часов назад
В том то и дело что почти
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47k
alertol Иванов Петров Сидоров 5 часов назад
Именно, в том то и дело что с маской почти любой вирус более страшен с маской
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2k
Outcast alertol Час назад
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29k
Азат Баширов 11 часов назад
Мы - люди, и мы не хотим ничего решать
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18k
Мойша Азат Баширов 9 часов назад
г-н alertol - Ваш портрет.
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2k
Voland 12 часов назад
Автору, а то, что тряпочка на лице не защищает вас никак вы не в курсе? Более того: еще и увеличивает риск бактериальных инфекций, особенно при неправильном использовании. То, что эта тряпочка через 10-15 минут превращается в ледяную хрень, например у нас, в Сибири?

Колоть себе непроверенное средство? Ну нах, действительно! Я, как знающий специфику разработки, тестирования, регистрации и производства лекарственных средств (да-да, знаю, что во многих странах вакцины ими не являются и процедура их регистрации упрощена, но тестирование на безопасность они все равно проходят) лично я не собираюсь.

Пойти поработать врачом? Дык я предлагал, например, свои услуги (образования хватает на медбрата сейчас, а если пройти курсы повышения квалификации - смогу и врачом общей практики. Просто давно учился и работал по этой специальности), но нихт - как слышат о "сколько зп будет?", так сразу "нет, не требуется - штат полный";) Полный! Значит дефицита нет. Ну я так себе это представляю...
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15k
Ego sum qui sum 12 часов назад
зачем вакцина когда есть спасение свыше?

зачем вакцина когда есть спасение свыше?
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4k
MadShark 12 часов назад
Так и есть..
Сумма разума на планете – величина постоянная, а население постоянно растёт (с)
Так и есть.. Сумма разума на планете – величина постоянная, а население постоянно растёт (с)
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2k
Свирепый Бамбр 13 часов назад
кг/ам
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