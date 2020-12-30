Мы - люди, и мы не хотим ничего решать

Пост с фейсбука от автора "Маришка Шпини"
врачи: - больницы ломятся, мы сбиваемся с ног, плановое лечение летит.
люди: - да подумаешь, очередной грипп.
врачи: - нет, это не грипп. пожалуйста, берегите себя и нас, соблюдайте дистанцию и носите маски.
люди: - нет, мы не хотим. это нарушение прав человека, мы не будем ходить в намордниках.
врачи: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но вряд ли это может быть так уж неприятно. мы, конечно, не врачи, врачи - вы, ну вот и лечите, а нас оставьте в покое.
врачи: - ок. *лечат*
люди: - мы хотим, чтобы это всё поскорее закончилось, мы устали, мы хотим тусить и летать в отпуска.
учёные: - хорошо, вот вам вакцина, давайте это всё заканчивать. чем у большего количества людей будут антитела, тем скорее сформируется коллективный иммунитет, коронавирус перестанет активно распространяться, и пандемия закончится.
люди: - нет, мы не будем прививаться вашей вакциной.
учёные: - почему? вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но от вашей вакцины у нас наверняка отвалятся уши и пиписька, а это страшнее коронавируса.
учёные: - не отвалятся. но ок, дело добровольное. а как тогда будем всё это заканчивать?
люди: - мы не знаем. это должно решать правительство. зря мы налоги платим, что ли.
учёные: - ок. *уходят работать дальше*
правительство: - все устали и хотят, чтобы всё поскорее закончилось, и у нас хорошая новость, вакцину начали завозить потихонечку.
люди: - нет, мы не будем прививаться этой вакциной.
правительство: - ну тогда нужно будет жить с ограничениями ещё очень долго.
люди: - нет, мы не хотим ограничений, нам это надоело. и маски носить не хотим. и хотим к тёплому моречку. и в ночной клуб.
врачи: - ну тогда вы все переболеете и примерно каждый тридцатый из вас умрёт.
люди: - прекратите нас пугать. вы это всё специально так говорите, мы знаем, это способ массового запугивания и манипуляция, и всемирный заговор.
правительство: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но всё равно это всемирный заговор.
учёные: - вот вам медицинские статьи, тут всё чёрным по белому, читайте, вникайте.
люди: - нет, мы не хотим это читать. мы не учёные и не должны в этом разбираться. это вы учёные. но мы вам не верим. и правительству не верим. и врачи тоже врут.
врачи: - и мы врём? ну приходите в больницы волонтёрами, помогать нам, сами на всё посмотрите.
люди: - нет, не пойдём. нам есть, чем заняться и без этих ваших глупостей.
врачи/учёные/правительство: - ну ок. но чего же вы тогда хотите?
люди: - мы хотим, чтобы это всё наконец поскорее закончилось. остановите уже этот грёбаный коронавирус как-нибудь. без вакцины и ограничений. как-нибудь по-другому. нет, мы не знаем, как, мы в этом не разбираемся. это ваша задача.
𝗨𝗣𝗗: комментарий от автора:
так как пост уже живёт своей жизнью, активно путешествуя по просторам фб, считаю нужным сообщить сторонним читателям о том, что я не из России, а из Эстонии. и пишу о местных реалиях. конечно, это весьма активно перекликается и с тем, что происходит сейчас в других странах. и всё же, в России своя специфика, в частности в том, что касается недоверия к правительству, что я прекрасно понимаю и разделяю. так что прошу не использовать сей пост в виде сомнительной политической пропаганды, спасибо
люди: - да подумаешь, очередной грипп.
врачи: - нет, это не грипп. пожалуйста, берегите себя и нас, соблюдайте дистанцию и носите маски.
люди: - нет, мы не хотим. это нарушение прав человека, мы не будем ходить в намордниках.
врачи: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но вряд ли это может быть так уж неприятно. мы, конечно, не врачи, врачи - вы, ну вот и лечите, а нас оставьте в покое.
врачи: - ок. *лечат*
люди: - мы хотим, чтобы это всё поскорее закончилось, мы устали, мы хотим тусить и летать в отпуска.
учёные: - хорошо, вот вам вакцина, давайте это всё заканчивать. чем у большего количества людей будут антитела, тем скорее сформируется коллективный иммунитет, коронавирус перестанет активно распространяться, и пандемия закончится.
люди: - нет, мы не будем прививаться вашей вакциной.
учёные: - почему? вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но от вашей вакцины у нас наверняка отвалятся уши и пиписька, а это страшнее коронавируса.
учёные: - не отвалятся. но ок, дело добровольное. а как тогда будем всё это заканчивать?
люди: - мы не знаем. это должно решать правительство. зря мы налоги платим, что ли.
×
учёные: - ок. *уходят работать дальше*
правительство: - все устали и хотят, чтобы всё поскорее закончилось, и у нас хорошая новость, вакцину начали завозить потихонечку.
люди: - нет, мы не будем прививаться этой вакциной.
правительство: - ну тогда нужно будет жить с ограничениями ещё очень долго.
люди: - нет, мы не хотим ограничений, нам это надоело. и маски носить не хотим. и хотим к тёплому моречку. и в ночной клуб.
врачи: - ну тогда вы все переболеете и примерно каждый тридцатый из вас умрёт.
люди: - прекратите нас пугать. вы это всё специально так говорите, мы знаем, это способ массового запугивания и манипуляция, и всемирный заговор.
правительство: - то есть, вы не верите в существование коронавируса?
люди: - ну почему, верим. но всё равно это всемирный заговор.
учёные: - вот вам медицинские статьи, тут всё чёрным по белому, читайте, вникайте.
люди: - нет, мы не хотим это читать. мы не учёные и не должны в этом разбираться. это вы учёные. но мы вам не верим. и правительству не верим. и врачи тоже врут.
врачи: - и мы врём? ну приходите в больницы волонтёрами, помогать нам, сами на всё посмотрите.
люди: - нет, не пойдём. нам есть, чем заняться и без этих ваших глупостей.
врачи/учёные/правительство: - ну ок. но чего же вы тогда хотите?
люди: - мы хотим, чтобы это всё наконец поскорее закончилось. остановите уже этот грёбаный коронавирус как-нибудь. без вакцины и ограничений. как-нибудь по-другому. нет, мы не знаем, как, мы в этом не разбираемся. это ваша задача.
𝗨𝗣𝗗: комментарий от автора:
так как пост уже живёт своей жизнью, активно путешествуя по просторам фб, считаю нужным сообщить сторонним читателям о том, что я не из России, а из Эстонии. и пишу о местных реалиях. конечно, это весьма активно перекликается и с тем, что происходит сейчас в других странах. и всё же, в России своя специфика, в частности в том, что касается недоверия к правительству, что я прекрасно понимаю и разделяю. так что прошу не использовать сей пост в виде сомнительной политической пропаганды, спасибо
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Метки: Вакцина картинка коронавирус
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Если хотя-бы нормально проводили тестирование, не "скручивая" результаты, борьба с вирусом была бы намного успешнее. Большое количество носителей вируса разгуливает с отрицательным диагнозом, только для того, чтобы вписаться в заданную сверху статистику.
люди носят маски и соблюдают дистанцию, по крайней мере где это можно и цифры у нас всё равно не падают (мои наблюдения в германии). вакцину многие хотят и многие получат, просто длиться это будет месяцами. те кто не захочет вацины останется без неё ( я в том числе). ну и последнее вообще не в тему. не поборитесь уже там как-то с короной,а прекратите выпускать идиотские правила каждый месяц. конечно народ уже расслабился, т.к. у нас каждый день важные новости на счёт короны и каждый день новый рекорд. а что стало обыденным, уже является нормой!
сегодня я ржал когда услышал новое правило. у нас уже с ноября закрыты рестораны и вообще можно продавать только to go. покупал сосиську в булке и обычно её дают и ешь (так было даже 2 недели назад),а сегодня он её ещё завернул в фальгу.. я говорю не надо, а он говорит к сожалению только так продавать можно. тут я заржал, т.к. правило стоит только для галочки без всякого смысла. эта будка стоит возле магазина и никто такую сосиську не покупает домой, только чтоб перекусить после закупки и НА МЕСТЕ... все конечно распаковывают в трёх местрах и выкидывают фальгу
не надо передёргивать! люди хотят от правительства одного - прекратить это коронобесие!!!
ВОЗ сразу сказала. За руку не здороваться, не целоваться с кем-то кроме своей пары, не е№;%ться тоже, мыть руки после посещения общественных мест, и чихая прикрывать рот если рядом есть посторонние люди. Этого более чем достаточно без всяких масок чтоб остановить любой вирус.
А вот маска (тем более если её используют не как надо, а только ради того чтоб не штрафовали) наоборот принесёт вред. В холодную погоду может вызвать ту самую пневмонию из-за которой собственно корону все и боятся...
Колоть себе непроверенное средство? Ну нах, действительно! Я, как знающий специфику разработки, тестирования, регистрации и производства лекарственных средств (да-да, знаю, что во многих странах вакцины ими не являются и процедура их регистрации упрощена, но тестирование на безопасность они все равно проходят) лично я не собираюсь.
Пойти поработать врачом? Дык я предлагал, например, свои услуги (образования хватает на медбрата сейчас, а если пройти курсы повышения квалификации - смогу и врачом общей практики. Просто давно учился и работал по этой специальности), но нихт - как слышат о "сколько зп будет?", так сразу "нет, не требуется - штат полный";) Полный! Значит дефицита нет. Ну я так себе это представляю...
Сумма разума на планете – величина постоянная, а население постоянно растёт (с)