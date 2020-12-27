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Что продают бабушки под видом овощей с огорода

Что продают бабушки под видом овощей с огорода (1 фото)

Автор:
27 декабря 2020 15:34
Метки: жизни   покупки   рынки   
631
1
Покупатели склонны недоверчиво относиться к идеальным овощам в супермаркетах, но если продукт продает пожилая женщина, то вряд ли кто-то сможет ее в чем-то заподозрить. Но так ли безобидны подобные продукты?

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Метки: жизни   покупки   рынки   
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247
vmsoroka Час назад
Еще в 00-х заметил, что эти так званые домшние товары, продают одни и те же бабушки/дедушки в количествах не домашнего производства.
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36k
Вепс Полчаса назад
В Питере, в начале Пулковского шоссе растет много яблонь, когда яблоки на них созревают их трясут по ночам, просто в один прекрасный день раз и деревья пустые =))) Где их продают догадаться не сложно.
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−4
uuid Полчаса назад
покупать надо в магазинах, там хоть какой-то контроль качества и сертифицированные производители. либо только самостоятельно выращенное.
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143
dimly 39 минут назад
Домашние овощи сразу видно по внешнему виду, они домашние)
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0
Кот 1.0 dimly 6 минут назад
По внешнему... А внутри что?
Огурцы, например, если их не перекармливать азотом, редко бывают темно-зелеными.
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3k
Сергей 46 минут назад
Все бывает...
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20k
Ваня 48 минут назад
я таких бабулек вычисляю на раз... но есть такие что видно с огородика ихнего фрукты-овощи...
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6k
Перст Указующий 54 минуты назад
однажды я купил у грузина апельсин
и он нехотя дал сдачу
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30k
Лесли 🥰 Час назад
А я помню ага, у нас такая бабуся была. Сидят их несколько у магазина, торгуют овощами и всеми прелестями огородными. Потом тоже вот так выяснилось, что нет у нее огорода-то!)))
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