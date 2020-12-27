Что продают бабушки под видом овощей с огорода

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Историей, которая призвана развенчать миф о пожилых продавщицах, поделился Руслан, предприниматель и владелец сети магазинчиков «Свежие овощи и фрукты». Пост опубликован на одной из конкурирующих с фишками площадок, поэтому ссылку давать не буду."Ко мне на точку заехал брат. Об этом я узнал по крикам, которые доносились с улицы. Родственник разогнал женщин, чем меня шокировал. Но настоящий шок у меня наступил, когда он рассказал мне, что это за бабушки и где находится их огород".По словам мужчины, бабушки скупают неликвидный товар на оптовых базах, а затем продают его под видом домашнего. Он также объяснил, что некоторые товары и вовсе берутся на мусорках."Иногда товар на их прилавок идёт прямо со складской мусорки. Эти женщины под видом малоимущих забирают овощи, фрукты, ягоды, зелень (с гнильцой или плесенью) прямо из контейнеров, перебирают, фасуют и продают".Оказалось, что в Сети можно найти много историй от людей, которые так или иначе ловили продавцов на схожих махинациях. Одним из таких очевидцев стала читательница другого развлекательного портала."Дед долго набирал чеснок по скидке в магазине, сначала я ждала, а потом решила попросить его отойти. А дед выдал свой страшный секрет, что его бабка на рынке торгует, поэтому он и набирает здесь, мол куплю по 40 рублей, а продаст она за 150".Однако некоторые пожилые люди все-таки выращивают овощи и фрукты на продажу. Чаще всего честных продавцов можно найти далеко за пределами крупных мегаполисов, но товара у них будет совсем немного.Вырастить и довезти продукты до места сбыта пенсионеру будет довольно трудно. Да и продавать легально свой урожай можно только на специальных местах на рынке. Во всех остальных случаях за продажу могут оштрафовать.Так что если вы видите стоящую на дороге бабушку с ведерком огурцов, то скорее всего это либо магазинный товар, либо соседний ларек договорился с ней, чтобы "сыграть на жалости" клиента.Давно заметила, что для многих важно не столько купить у бабули хороший продукт, а помочь нашим пенсионерам. Моя подруга с удовольствием покупает у них книжки, цветочки, да хоть туалетную бумагу. Но иногда мне кажется, что эти бабули торгуют у метро не потому, что им совсем нечего есть... А вы что думаете?