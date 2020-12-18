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16 лет идиотизма закончатся 30 декабря

16 лет идиотизма закончатся 30 декабря (1 фото)

Автор:
18 декабря 2020 19:21
Метки: идиотизм   реалити-шоу   тнт   
1454
1
Одно из самых скандальных реалити шоу должно закрыться 30 декабря, и напрашивается перефразированная Ельцинская фраза: Мы заколебали вас, мы уходим!

Источник:

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Метки: идиотизм   реалити-шоу   тнт   
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1k
AH_94 2 часа назад
Думал, не доживу
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20k
Юрьевич 10 минут назад
Целое поколение дебилов на этом дебелизме выросло...
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6k
Garpia121 10 минут назад
Неужели? Хоть что то хорошее в этом году.
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7k
GRuslan 10 минут назад
Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Короче, не надо радоваться раньше времени, а то спугнете. Потом, когда свершится, будем кутить все неистово, объявим праздник и выходной в день закрытия этой вакханалии.
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1k
Alexandr 12 минут назад
Надеюсь они не доживут до финала.
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25k
Вован 14 минут назад
16 лет идиотизма закончатся 30 декабря
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10k
Павел 17 минут назад
Наконец то,дожил ребята
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100
alblack 17 минут назад
ЭЭЭЭ...нельзя этого делать. Эти иди... т.е. люди, расползутся теперь по стране. Так хоть они все в куче (т.е в кругу) были.
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10k
Павел 18 минут назад
Самая лучшая новость в этом году!
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351
Голосмордора 21 минуту назад
Б.Л.я , я готов рублем помочь, лишь бы это говнодристалище поскорее убрали с ТВ , которое я не смотрю.
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4k
Александр 23 минуты назад
2020 войдёт в историю с Короновирусом и закрытием Дом 2!
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246
well85 Полчаса назад
хоть как то этот год хорошо закончится.
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7k
HUBLOT 50 минут назад
the show must go on
the show must go on
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58k
Доктор Джонс 52 минуты назад
А тожественное закрытие, со взрывом лобного места и расстрела участников с ведущими, будет?
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2k
Vladimir Taranovich 57 минут назад
Будет Дом-3
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10k
Максим Час назад
как жить дальше?
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4k
panama Час назад
Это армянам за карабах я просто не пойму?! Такая кормушка закрывается не спроста.
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4k
panama Час назад
Аллилуйя мляяяяяяяять
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21
Алексей Троцкий Час назад
наконц то
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1k
Alex Час назад
Да это просто праздник какой то!Спасибо тебе дедушка Мороз.
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1k
Acid Snake Час назад
Рано радуетесь. 1 января стартует дом3
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