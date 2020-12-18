16 лет идиотизма закончатся 30 декабря

Одно из самых скандальных реалити шоу должно закрыться 30 декабря, и напрашивается перефразированная Ельцинская фраза: Мы заколебали вас, мы уходим!
Сегодня телеканал ТНТ объявил, что 30 декабря завершится показ реалити-шоу «Дом-2».
Оно стартовало в эфире канала в мае 2004 году и за это время в эфир вышло более 6 тыс. выпусков.
За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей.
Оно стартовало в эфире канала в мае 2004 году и за это время в эфир вышло более 6 тыс. выпусков.
За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей.
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Метки: идиотизм реалити-шоу тнт
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