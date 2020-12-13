99 уровень наглости,или глупости?

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Ищем Папу! ЗнакоМосква и область . Ищу немногодетного мужчину , мечтающего стать отцом ребёнка со зрелой опытной русской женщиной и заниматься воспитанием своего ребёнка. Без влезания в личную жизнь, хотя сама свободна , но я не Джульетта и влюбляться и влюблять никого не хочу. Мечтаю подарить свою заботу и любовь своему ребёнку. Считаю что взрослый самостоятельный мужчина , мечтающий о ребёнке тоже должен видеть во мне лишь партнера-сородитнля. Дружба. Партнёрство.Без брака. Без всяких пустых обещаний и непонятно почему серьезных отношений. Вы ребёнку обещайте серьезное отношение своему, а не мне. Мне достаточно простого человеческого взаимопонимания и партнёрства. Считаю , что оба партнера должны иметь холодный ум и нести оба связанные с этим рождением материальные расходы на ребёнка и заботиться о его образовании, питании и развитии. Как следствие планирую оформить юридический договор о сородительстве и заверить его нотариально. Что для меня важно? Важно то чтоб ваши обещания обеспечивать моего и вашего ребёнка были воплощены в этом договоре. На ваши доходы не претендую. В вашу личную жизнь не полезу. Брак не интересует, даже для вида ...никакой. Проживание предполагаю с ребёнком по соседству от вас. Ваш кошелёк меня тоже не интересует. Разае мне есть дело до ваших доходов? Ваши доходы-это вообще то ваша тайна и меня это вообще не касается. Меня будет интересовать в первую очередь наличие у вас второго жилья , которым можно обеспечить ваши гарантии материальной стабильности ( сдавать его и класть деньги на счёт ребёнку каждый месяц) . И вот это то и пропишем в обеспечении вами своих обещаний обеспечивать своего ребёнка по достижении им 18 лет. Доход на объект ( который подойдёт для обеспечения ваших гарантий ) должен составлять примерно 35000 ежемесячно , (который будет сдаваться и перечисляться на счёт ребёнку ежемесячно по мере его становления). Причём заметьте пропишу ребёнка я к себе. При отсутствии гарантий обеспечивать, выраженных в наличии второй свободной для сдачи внаём недвижимости - никаким обещаниям: вашим биологическим ресурсам , в виде зарплаты и прочему не поверю. Рожать от бедного не стану. Только конкретный объект под право сдавать для нужд ребёнка..Сможете больше помогать - спасибо , но на меньшее не соглашусь. Я не хочу родить заведомо нищего ребёнка , который не нужен папе-родителю, а только маме. Бегать за алиментами тоже не хочу по судам, как многие после распавшегося брака.. Поэтому считаю справедливым , что я вам честно тут пишу кого и для чего ищу: гарантии материальной стабильности сородителя мужчины, которого выберу , будет свободное сдаваемое ваше второе жильё в Москве. В случае наличия у вас такого жилья- на мое " да " в вопросе зачатия и рождения от вас можете рассчитывать. Ибо я женщина 1) умная но недоверчивая 2) опытная 3) прекрасно понимаю что такое ребёнок. 4) знаю о том что многие мужчины думают так: "обещать-не делать! ". И попадать в ситуацию матери одиночки не хочу. 5) на государство не рассчитываю. И не доверяю системе . Поэтому поймите если вы хотите ребёнка от умной женщины -педагога с двумя высшими образованиями , знанием английского, ответственной , самостоятельной, не претендующей на вас , как на мужчину , не лезущей к вам в Кошелек сверх того о чем договорились по ребёнку, желающей чтоб у ребёнка был хороший папа во всех смыслах этого слова -то это я. Пишите В л с . Обязательно рассмотрю ваши разумные предложения и гарантии моей материальной стабильности всвязи с рождением и совместным воспитанием нашего ребёнка.p.s . Это как построить храм. Если носить кирпичи в одиночку -устанешь. Поэтому ищу напарника. Чтоб помогал.