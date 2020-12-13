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99 уровень наглости,или глупости?

99 уровень наглости,или глупости? (1 фото)

Автор:
13 декабря 2020 13:55
Метки: РСП   вконтакте   поиск отцов   
3158
1
Это просто трэш какой то.А вы встречали в своей жизни такие экземпляры?

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Метки: РСП   вконтакте   поиск отцов   
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16  комментариев
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8k
MakDag 2 часа назад
99 уровень наглости,или глупости?
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12k
Роберт Шекли 38 минут назад
"И попадать в ситуацию матери одиночки не хочу"

А сейчас она в какой ситуации?
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3k
rutt 58 минут назад
Разумно, но как то не по"христиански". Так а шпили-вили, а борщ, а рубашки глаженные будут? Райдер у мадам не полностью прописан, чувствуется, что много "мелкого шрифта" в этом договоре.
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3k
tamin Час назад
шлюха с принципами и требованиями...
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2k
Чиуауа Час назад
99 уровень наглости,или глупости?
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2k
Чиуауа Час назад
Автор, ты когда что то копируешь, форматируй текст хотя бы.
А то ни тебе абзацев, ни пробелов, читабельность как у телеграммы...
Автор, ты когда что то копируешь, форматируй текст хотя бы. А то ни тебе абзацев, ни пробелов, читабельность как у телеграммы...
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816
Shekhar Kapur 2 часа назад
Педагог с двумя высшими образованиями, а пишет с ошибками ))))
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1k
Дайно Морана Shekhar Kapur 2 часа назад
Первая специальность - трудовичка, вторая - физручка. Хорошо, что вообще грамоте обучена
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2k
Чиуауа Shekhar Kapur Час назад
с АшиПкОми!
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну и что ?
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1k
Ильдар Суюндиков 2 часа назад
Потерял, наверное Мурчелло. На, дарю!
Потерял, наверное Мурчелло. На, дарю!
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71k
Ленина на вас нет 2 часа назад
Каждый устраивается в этой жизни как умеет..
Каждый устраивается в этой жизни как умеет..
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542
фхранцуз 2 часа назад
99 уровень наглости,или глупости?Посмотреть
99 уровень наглости,или глупости?
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Толсто
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110k
Николай Николаенко 2 часа назад
99 уровень наглости,или глупости?
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