"ВКонтакте" стали предупреждать о группах ВИЧ-диссидентов

Социальная сеть начала борьбу с многотысячной аудиторией людей, отрицающих СПИД
Пресс-служба сети в"ВКонтакте" будет сообщать о группах, посвященных ВИЧ-диссидентству. Когда человек будет пытаться зайти в такое сообщества, то предупреждение будет появляться на экране. Сопровождать его будет ссылка на статью о СПИД и ВИЧ, которую подготовила соцсеть, совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Сообществ, отрицающих "чуму ХХI века" достаточно много и в них несколько десятков тысяч участников, которые делятся своим "спасением" от врачей и убеждают всех, что ВИЧ - это заговор фармкомпаний.
У социальной сети "ВКонтакте" 97 миллионов активных пользователей и, разумеется, распространение заведомо ложной и опасной для здоровья информации - это недопустимо.
У социальной сети "ВКонтакте" 97 миллионов активных пользователей и, разумеется, распространение заведомо ложной и опасной для здоровья информации - это недопустимо.
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Сразу видно, что автор не разобрался в теме. Диссиденты не отрицают сам СПИД (это объективный синдром и отрицать его невозможно), они отрицают (или ставят под сомнение) роль ВИЧ в развитии СПИДа.