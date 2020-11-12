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"ВКонтакте" стали предупреждать о группах ВИЧ-диссидентов

"ВКонтакте" стали предупреждать о группах ВИЧ-диссидентов (2 фото)

Автор:
12 ноября 2020 15:22
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ВИЧ-диссидент   вич   вконтакте   здоровые   новости   социальная сеть   спид   
1186
2
Социальная сеть начала борьбу с многотысячной аудиторией людей, отрицающих СПИД

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Метки: ВИЧ-диссидент   вич   вконтакте   здоровые   новости   социальная сеть   спид   
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
это больные во всю голову долбоё.бы. их в дурку надо вместе с антиковидниками. выдумывают всякую х.уйню - заговор против человечества, геноцид, презервативы и маски это намордники и т.д. у людей мания преследования и паранойя
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6k
Alex Djeff 18 минут назад
Надо их всех собрать и скинуть с края Земли.
Надо их всех собрать и скинуть с края Земли.
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1k
Алексей 55 минут назад
---Социальная сеть начала борьбу с многотысячной аудиторией людей, отрицающих СПИД---

=================
Сразу видно, что автор не разобрался в теме. Диссиденты не отрицают сам СПИД (это объективный синдром и отрицать его невозможно), они отрицают (или ставят под сомнение) роль ВИЧ в развитии СПИДа.
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1k
Светлана Час назад
Контакту респект, это хоть какие то конкретные действия, а не тупо фоточки против браконьерства
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2k
Sam Backet Час назад
почему к ним не применяют закон о СМИ и о распространении ложной информации?
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296
евгений 2 часа назад
Че толку с группами вконтакте бороться (все равно что с лунным светом), боритесь с самими людьми, распространяющими всякую ху*ню, также и всякие плоскоземельцы, отрицающие рак, любители эзотерической атсральной поиботы и тд
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16k
Марина 2 часа назад
Интересно, а те кто СПИД отрицает и те кто маски не носят, это одни и те же люди?
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2k
Ivan Марина 2 часа назад
Разные. Я маску одеваю по требованию на кассе. Это средство от штрафа. Ковидом переболел, простуда меня не пугает а мой комфорт мне дороже правил и штрафов. СПИД-терминальная стадия ВИЧ. Другое дело, что ВИЧ заиметь-дело хлопотное и надо постараться, но отрицать его глупо, и, уж тем более не предохраняться, когда помимо него есть куча других прелестей.
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634
GantZ Ivan 53 минуты назад
Соболезную. Тоже переболел, уже месяц прошел. Иногда в любой момент может случится приступ паники и отдышки. И всю неделю болели попеременно органы. Сейчас полегче стало. Мне теперь ссыкотно в людных местах без маски ходить хотя знаю что от нее толку не особо. Не хочется заного переносить того что было в разгаре моего заболевания.
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2k
Ivan GantZ 47 минут назад
Переболели семьей. Беременная жена, я, гипертоник, и сын астматик. Очень легко. Грипп 3 года назад меня 10 дней не отпускал, 39 не спадала, потом месяц слабость дикая была, жуть, а тут 2 дня 38.2 и запахов не чуил вообще 2 дня, ну и неделю кашлял. Да и все, ерундовая простуда для моего организма. Ребенок вообще 5 дней был просто вяленьким, и жена тоже просто капризничала...
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9k
Евгений 2 часа назад
Правильное движение, антиковидники, антипрививочники, плоскоземельщики - пора и этих в отдельные палаты закрывать.
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