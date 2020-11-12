"ВКонтакте" стали предупреждать о группах ВИЧ-диссидентов

Сообществ, отрицающих "чуму ХХI века" достаточно много и в них несколько десятков тысяч участников, которые делятся своим "спасением" от врачей и убеждают всех, что ВИЧ - это заговор фармкомпаний.

У социальной сети "ВКонтакте" 97 миллионов активных пользователей и, разумеется, распространение заведомо ложной и опасной для здоровья информации - это недопустимо.