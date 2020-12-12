Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу

Решение о регулярных грузовых перевозках по Транссибирской магистрали (Транссибу) в Европу с января 2021 года принял японский логистический гигант — корпорация Hankyu Hanshin Express Global. Уже забронированы грузовые терминалы в портах Японии и во Владивостоке, а также в Познани, Праге и Франкфурте. Время и расходы транспортировки грузов по Транссибу вдвое меньше, чем через Суэцкий канал.
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Новый логистический продукт корпорации называется «Регулярное грузовое сообщение Япония-Европа по морю и железной дороге» (Sea &Rail Transportation Service Japan-Europe). Отмечается, что японская корпорация работает практически во всех точках планеты, это один из крупных мировых многопрофильных холдингов, занимающийся логистикой на всех видах транспорта, отельным и туристическим бизнесом, эксплуатацией японских железных дорог и т. д. В Европе у компании есть отделения в Голландии, Франции, Италии, Германии, Польше, Чехии и Великобритании.
В качестве главного пункта сбора грузов и формирования контейнеров в Японии определен порт Тояма на побережье Японского моря. В него автомобильным и железнодорожным транспортом грузы будут доставляться с контейнерных терминалов из Токио, Нагои и Кобэ. В Тояме будет осуществляться компоновка и таможенное оформление экспортируемых из Японии товаров. Отсюда по морю контейнеры будут доставляться в порт Владивостока.
Далее по Транссибу контейнеры через Иркутск, Красноярск и Екатеринбург будут попадать в Москву, откуда следовать через Минск и Брест до грузовой железнодорожной станции Малашевичи (Польша). Расстояние — 10397 км.
В качестве главного пункта сбора грузов и формирования контейнеров в Японии определен порт Тояма на побережье Японского моря. В него автомобильным и железнодорожным транспортом грузы будут доставляться с контейнерных терминалов из Токио, Нагои и Кобэ. В Тояме будет осуществляться компоновка и таможенное оформление экспортируемых из Японии товаров. Отсюда по морю контейнеры будут доставляться в порт Владивостока.
Далее по Транссибу контейнеры через Иркутск, Красноярск и Екатеринбург будут попадать в Москву, откуда следовать через Минск и Брест до грузовой железнодорожной станции Малашевичи (Польша). Расстояние — 10397 км.
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Метки: грузоперевозки логистика транссиб
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А эта корпорация не боится что её санкциями прихлопнут за сотрудничество с ,,преступной Россией)) ну и чтобы заодно, под этот модный тренд, своим логистам ,,дорогу расчистить,,?)
Японцам ваши политические тараканы до одного места, им нужно по прямой, быстро и дешево