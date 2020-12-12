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Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу

Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 15:15
Метки: грузоперевозки   логистика   транссиб   
850
1
Решение о регулярных грузовых перевозках по Транссибирской магистрали (Транссибу) в Европу с января 2021 года принял японский логистический гигант — корпорация Hankyu Hanshin Express Global. Уже забронированы грузовые терминалы в портах Японии и во Владивостоке, а также в Познани, Праге и Франкфурте. Время и расходы транспортировки грузов по Транссибу вдвое меньше, чем через Суэцкий канал.
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Метки: грузоперевозки   логистика   транссиб   
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4k
Иван 2 часа назад
Ну пока груз не потеряется или время в пути будет раза в три больше расчетного.
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3k
Tatyana 41 минуту назад
Супер новость! А то китайцы со своим беспределом и наши со своей глупостью сделали цены на логистику космическими, а сроки вытарки максимально нереальным. Японцы наведут порядок и опустят стоимость.
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7k
Клёст 2 часа назад
Дело хорошее, конечно.
А эта корпорация не боится что её санкциями прихлопнут за сотрудничество с ,,преступной Россией)) ну и чтобы заодно, под этот модный тренд, своим логистам ,,дорогу расчистить,,?)
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16k
бат св Клёст Час назад
не прихлопнут, это самый близкий путь в Европу. Никто на ногу себе топор не роняет.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Вот Польшу то можно было бы и исключить из этой цепочки. Кормить ляхов-неблагодарное дело. Вонять только будут сильней.
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2k
Мефодий Taximaxi 2 часа назад
в осаде мы - вокруг враги, растут налоги и долги...
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10k
Taximaxi Виталий 2 часа назад
В Турции строится ,или достраивается самый большой ж.д. паром в Европе,или в мире. Маршрут -поездом до Луги,или до Мурманска ,а там по странам назначения. Тысячи рабочих мест +инфраструктура с логистикой.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
И таких паромов можно наклепать в России дхя и быстро.
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3k
Виталий Taximaxi Час назад
Мурманск - нерационально. Тогда уже проще как я изначально писал - Питер или Талин. Но при раскладе это морской путь, разгрузка, погрузка итд. Через Польшу дешевле и практичнее
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344
☣️Месть печенегов☣️ Taximaxi 12 секунд назад
Вы предлагаете примерно то, что пытались сделать хохлы. Сделать транспортный коридор мимо России Китай-Казахстан - паром - Азербайджан - Грузия - паром- Украина - Европа.

Японцам ваши политические тараканы до одного места, им нужно по прямой, быстро и дешево
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50k
Андрей 2 часа назад
Перед погрузкой японских контейнеров на арендованные ж/д платформы во Владике - обязательно спрашивать япов: "Курилы - чьи?!" Это по современному будет, по европейски, ага.
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27k
KiploksAKS Андрей 50 минут назад
По украински.
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50k
Андрей KiploksAKS 43 минуты назад
Укроина - цеЭвропа!
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