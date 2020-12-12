Япония с января будет осуществлять регулярные грузоперевозки по российскому Транссибу

Новый логистический продукт корпорации называется «Регулярное грузовое сообщение Япония-Европа по морю и железной дороге» (Sea &Rail Transportation Service Japan-Europe). Отмечается, что японская корпорация работает практически во всех точках планеты, это один из крупных мировых многопрофильных холдингов, занимающийся логистикой на всех видах транспорта, отельным и туристическим бизнесом, эксплуатацией японских железных дорог и т. д. В Европе у компании есть отделения в Голландии, Франции, Италии, Германии, Польше, Чехии и Великобритании.



В качестве главного пункта сбора грузов и формирования контейнеров в Японии определен порт Тояма на побережье Японского моря. В него автомобильным и железнодорожным транспортом грузы будут доставляться с контейнерных терминалов из Токио, Нагои и Кобэ. В Тояме будет осуществляться компоновка и таможенное оформление экспортируемых из Японии товаров. Отсюда по морю контейнеры будут доставляться в порт Владивостока.



Далее по Транссибу контейнеры через Иркутск, Красноярск и Екатеринбург будут попадать в Москву, откуда следовать через Минск и Брест до грузовой железнодорожной станции Малашевичи (Польша). Расстояние — 10397 км.