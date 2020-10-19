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На какой стороне вы бы предпочли жить?

На какой стороне вы бы предпочли жить? (1 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   в мире   дели   индия   интересно   короткопост   фото   
769
1
Дели-Кантт - это жилое место для семей военнослужащих и поддерживается индийскими военными советами. В то время как Палам - это гражданский район (поддерживается местными муниципалитетами).

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Метки: Одно фото   в мире   дели   индия   интересно   короткопост   фото   
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7  комментариев
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9k
Денис 2 часа назад
Я бы предпочёл жить НЕ в Индии :)
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1k
edson Минуту назад
с какой стороны какой район?
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36k
doker 56 минут назад
Если наш мир - это СВЕТЛАЯ сторона, то я предпочёл бы ТЁМНУЮ сторону.
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12k
Patmaz Час назад
На какой стороне вы бы предпочли жить?
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11k
Morr_A 2 часа назад
А нафига мне туда ехать? Мне и тут не плохо живётся.
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482
bosayk 2 часа назад
я бы предпочел реже встречать подобные посты на фишках)
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