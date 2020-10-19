На какой стороне вы бы предпочли жить?

Дели-Кантт - это жилое место для семей военнослужащих и поддерживается индийскими военными советами. В то время как Палам - это гражданский район (поддерживается местными муниципалитетами).
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