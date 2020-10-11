Дельфины сознательно поедают рыб фугу, чтобы получить наркотический кайф

Такой эффект вызывает нейротоксин, выделяемый иглобрюхом. Он называется тетродотоксином и может быть смертельно опасным для человека. Но дельфины умеют правильно рассчитать дозу!
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