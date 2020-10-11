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Дельфины сознательно поедают рыб фугу, чтобы получить наркотический кайф

Дельфины сознательно поедают рыб фугу, чтобы получить наркотический кайф (1 фото)

Автор:
11 октября 2020 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   дельфин   интересный факт   короткопост   рыба   факты   фото   фугу   
1106
1
Такой эффект вызывает нейротоксин, выделяемый иглобрюхом. Он называется тетродотоксином и может быть смертельно опасным для человека. Но дельфины умеют правильно рассчитать дозу!

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Метки: Одно фото   дельфин   интересный факт   короткопост   рыба   факты   фото   фугу   
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6  комментариев
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1k
Вася Куралесофф 2 часа назад
Ну наконец-то. Очень развернутый и познавательный пост. Автор не поленился, изучил вопрос. Обязательно подпишусь, дабы не пропустить ни одного произведения.
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alex Полчаса назад
ипатькопать....что за шляпа пос?
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17k
Will2006 43 минуты назад
И почему эта хрень висит в топе???
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1k
aklinks 58 минут назад
сидят на игле
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136
Человек в железной маске 2 часа назад
Автор завязывай курить.
Мариванна до добра не доведёт...
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8k
Taxi007 2 часа назад
Дельфины сознательно поедают рыб фугу, чтобы получить наркотический кайф
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