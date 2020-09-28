Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы.
Говорят: «Не суди людей», но как их не судить, когда порой они совершают такие поступки, которые приносят другим людям большие неудобства. Особенно сложно понять, когда пакостно поступают по отношению к близким людям.
Когда мы с Маринкой поженились, то сразу задумались об ипотеке. Какая семья без детей, но чтобы их растить, нужна своя жилплощадь.
Тут вмешалась теща.
У Галины Сергеевны 2 квартиры, в одной она живет, а другую сдавала.
— Зачем вам переплачивать огромные деньги банку, когда вы можете у меня купить квартиру. Я вам ее отдам за треть стоимости, все-таки не чужие же люди.
Я тогда ошибочно подумал: «Вот это теща, повезло, так повезло». И каждый месяц мы ей выплачивали определенную сумму. Сделали ремонт, завели 2 детей. Я, помимо работы, брался за любую халтуру, чтобы побыстрее выплатить, да и теще хорошо сделать.
Документы на квартиру договорились оформить после последнего ее платежа. Так Галине Сергеевне было спокойно, а я и подумать не мог, что эта светлая женщина окажется обычной мошенницей, у которой хватило совести оставить единственную дочь и внуков без крыши надо головой.
За 5 лет мы полностью рассчитались с тещей, однако после последней суммы она стала тянуть с переоформлением квартиры, ссылаясь на плохое самочувствие.
Спустя полгода к нам в гости нагрянули судебные приставы с просьбой в течение нескольких дней освободить квартиру. Мол, за невыполнения условий кредита, она отходит в собственность банка. Естественно мы с женой направились к теще.
Оказывается, теща взяла кредит под залог квартиры еще 5 лет назад. Но когда ее отправили на пенсию, она не смогла выплачивать долги.
— Вы еще молодые, заработаете на новое жилье, а я уже старая, мне пожить охота — заявила теща, — зятек, да ты так не переживай, года через 2-3 Маринке отойдет в наследство моя квартира, считай это будущей инвестицией.
— А куда нам деваться с 2 маленькими детьми — спросила жена свою мать.
— Ну, тут уж вы думайте сами. Хотите, снимайте, хотите, возьмите ипотеку, как раньше хотели. Вы уже взрослые — разберетесь.
Обратились к юристам, они только плечами пожимают. Мол, сами виноваты, надо было сразу оформлять документы, ну или хотя бы платить владелице на счет.
В общем, ничего нельзя доказать, платил я ей наличными. Как заявили юристы, такое случается часто. Может кто-то сталкивался с подобным?
Когда мы с Маринкой поженились, то сразу задумались об ипотеке. Какая семья без детей, но чтобы их растить, нужна своя жилплощадь.
Тут вмешалась теща.
У Галины Сергеевны 2 квартиры, в одной она живет, а другую сдавала.
— Зачем вам переплачивать огромные деньги банку, когда вы можете у меня купить квартиру. Я вам ее отдам за треть стоимости, все-таки не чужие же люди.
Я тогда ошибочно подумал: «Вот это теща, повезло, так повезло». И каждый месяц мы ей выплачивали определенную сумму. Сделали ремонт, завели 2 детей. Я, помимо работы, брался за любую халтуру, чтобы побыстрее выплатить, да и теще хорошо сделать.
Документы на квартиру договорились оформить после последнего ее платежа. Так Галине Сергеевне было спокойно, а я и подумать не мог, что эта светлая женщина окажется обычной мошенницей, у которой хватило совести оставить единственную дочь и внуков без крыши надо головой.
За 5 лет мы полностью рассчитались с тещей, однако после последней суммы она стала тянуть с переоформлением квартиры, ссылаясь на плохое самочувствие.
Спустя полгода к нам в гости нагрянули судебные приставы с просьбой в течение нескольких дней освободить квартиру. Мол, за невыполнения условий кредита, она отходит в собственность банка. Естественно мы с женой направились к теще.
Оказывается, теща взяла кредит под залог квартиры еще 5 лет назад. Но когда ее отправили на пенсию, она не смогла выплачивать долги.
— Вы еще молодые, заработаете на новое жилье, а я уже старая, мне пожить охота — заявила теща, — зятек, да ты так не переживай, года через 2-3 Маринке отойдет в наследство моя квартира, считай это будущей инвестицией.
— А куда нам деваться с 2 маленькими детьми — спросила жена свою мать.
— Ну, тут уж вы думайте сами. Хотите, снимайте, хотите, возьмите ипотеку, как раньше хотели. Вы уже взрослые — разберетесь.
Обратились к юристам, они только плечами пожимают. Мол, сами виноваты, надо было сразу оформлять документы, ну или хотя бы платить владелице на счет.
В общем, ничего нельзя доказать, платил я ей наличными. Как заявили юристы, такое случается часто. Может кто-то сталкивался с подобным?
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Метки: зять теща теща и зять
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и что автор впринципе пропил остатки рассудительности...
Моя теща с тестем подарили вторую квартиру жене. Хотели продать и отдать нам деньги. чтобы мы доложили и купили в столице. Затем хотели ее переоформить на жену. Короче хотели помочь, как могли. Затем предлагали у родственников нам денег занять на покупку.
Я отказался от всех вариантов. Крыша над головой пока есть. Сами себе отложим и купим года через 2- 4.
Я люблю своих тестя и тещу, у нас прекрасные отношения, но я изначально ни на что не претендую, помимо моей жены у них еще есть дети. Чтоб потом не было поводов для недоразумений.
Для меня отношения и финансовая независимость дороже любой недвижимости.
======
Да тут каждый день по нескольку раз выкладывают имбецильные истории сочинёнными школотой в расчёте на взрыв интернета.
А в соцсетях вообще полно таких выдуманных историй.
Конечно сталкивались все! Что за вопросы?
При таких ,,родственничках,, я бы на это не рассчитывал - хрен знает какое там ещё завещание, наследники, или обременение по долгам, после смерти там всплыть могут)))
И ничего они не докажут, ни в каком суде, так как никакого договора не заключалось и деньги передавали наличными, по родственному так сказать. Так что ваши рекомендации тут не подходят. Изначально должен был быть заключен договор купли-продажи с рассрочкой платежа и с обременением соответственно. Зять с дочерью стали бы сразу собственниками и потихоньку бы выплачивали. Это был единственный правильный способ.