Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы.

Говорят: «Не суди людей», но как их не судить, когда порой они совершают такие поступки, которые приносят другим людям большие неудобства. Особенно сложно понять, когда пакостно поступают по отношению к близким людям.

Когда мы с Маринкой поженились, то сразу задумались об ипотеке. Какая семья без детей, но чтобы их растить, нужна своя жилплощадь.

Тут вмешалась теща.

У Галины Сергеевны 2 квартиры, в одной она живет, а другую сдавала.



— Зачем вам переплачивать огромные деньги банку, когда вы можете у меня купить квартиру. Я вам ее отдам за треть стоимости, все-таки не чужие же люди.



Я тогда ошибочно подумал: «Вот это теща, повезло, так повезло». И каждый месяц мы ей выплачивали определенную сумму. Сделали ремонт, завели 2 детей. Я, помимо работы, брался за любую халтуру, чтобы побыстрее выплатить, да и теще хорошо сделать.





Документы на квартиру договорились оформить после последнего ее платежа. Так Галине Сергеевне было спокойно, а я и подумать не мог, что эта светлая женщина окажется обычной мошенницей, у которой хватило совести оставить единственную дочь и внуков без крыши надо головой.



За 5 лет мы полностью рассчитались с тещей, однако после последней суммы она стала тянуть с переоформлением квартиры, ссылаясь на плохое самочувствие.



Спустя полгода к нам в гости нагрянули судебные приставы с просьбой в течение нескольких дней освободить квартиру. Мол, за невыполнения условий кредита, она отходит в собственность банка. Естественно мы с женой направились к теще.



Оказывается, теща взяла кредит под залог квартиры еще 5 лет назад. Но когда ее отправили на пенсию, она не смогла выплачивать долги.



— Вы еще молодые, заработаете на новое жилье, а я уже старая, мне пожить охота — заявила теща, — зятек, да ты так не переживай, года через 2-3 Маринке отойдет в наследство моя квартира, считай это будущей инвестицией.



— А куда нам деваться с 2 маленькими детьми — спросила жена свою мать.



— Ну, тут уж вы думайте сами. Хотите, снимайте, хотите, возьмите ипотеку, как раньше хотели. Вы уже взрослые — разберетесь.



Обратились к юристам, они только плечами пожимают. Мол, сами виноваты, надо было сразу оформлять документы, ну или хотя бы платить владелице на счет.



В общем, ничего нельзя доказать, платил я ей наличными. Как заявили юристы, такое случается часто. Может кто-то сталкивался с подобным?