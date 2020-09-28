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Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы

Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы (1 фото)

Автор:
28 сентября 2020 11:05
Метки: зять   теща   теща и зять   
1969
1
Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы.

Источник:

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Метки: зять   теща   теща и зять   
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33  комментария
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19k
Батончик с маком 5 часов назад
а почему сразу квартиру не переоформили?
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1k
Acid Snake Минуту назад
Тупой баран
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7
Aiden Highrider 8 минут назад
С такой родней и врагов не надо...
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40
Мих Час назад
Это не тёща, это сволочь-эгоистка
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7k
Maestro Час назад
у меня такое чувство, что автор видел свою тещу только раз на свадьбе и то по пьяни...
и что автор впринципе пропил остатки рассудительности...
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7k
Maestro Час назад
Неправдоподобно сказочно дебильная история.
Моя теща с тестем подарили вторую квартиру жене. Хотели продать и отдать нам деньги. чтобы мы доложили и купили в столице. Затем хотели ее переоформить на жену. Короче хотели помочь, как могли. Затем предлагали у родственников нам денег занять на покупку.
Я отказался от всех вариантов. Крыша над головой пока есть. Сами себе отложим и купим года через 2- 4.
Я люблю своих тестя и тещу, у нас прекрасные отношения, но я изначально ни на что не претендую, помимо моей жены у них еще есть дети. Чтоб потом не было поводов для недоразумений.
Для меня отношения и финансовая независимость дороже любой недвижимости.
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25k
Игорь Час назад
"Может кто-то сталкивался с подобным?"
======

Да тут каждый день по нескольку раз выкладывают имбецильные истории сочинёнными школотой в расчёте на взрыв интернета.
А в соцсетях вообще полно таких выдуманных историй.
Конечно сталкивались все! Что за вопросы?
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Доверяй, но проверяй. Ради больших денег люди готовы на любую подлость.
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26k
Slonyash 3 часа назад
Ну зачем ждать 2-3 года?


Ну зачем ждать 2-3 года?
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12k
Konstantin 3 часа назад
И кто такую хрень придумывает... А некоторые еще и за чистую монету все принимают.
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464
User1982 3 часа назад
думаю с автором будет все хорошо, ведь он не мамонт, не вымрет
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3k
Сергей 3 часа назад
Попал ты братан... Уроком будет- деньги без бумажек никому не отдавай !
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16k
Andrey 4 часа назад
Сдается мне, господа, это был развод...
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28k
Alex 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Клёст 4 часа назад
,,...не переживай, года через 2-3 Маринке отойдет в наследство моя квартира...,,
При таких ,,родственничках,, я бы на это не рассчитывал - хрен знает какое там ещё завещание, наследники, или обременение по долгам, после смерти там всплыть могут)))
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3k
livaneth 4 часа назад
Я похожую историю читал с другой стороны. Собственница сдала пустующую квартиру - правда не дочери а двоюродному дяде. Пять лет тот исправно платил арендную плату, а потом перестал. И заявил, что это была не арендная плата а выкуп квартиры в рассрочку. Насилу с полицией выставили, никаких договоров тоже заключено не было.
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4k
SuperTroll 4 часа назад
Проще грохнуть мразь, обставить как несчастный случай. И законно в наследство забрать ее квартиру
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712
ZloyPupsik 4 часа назад
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3k
rutt 5 часов назад
Понять и простить)))) это если в рамках закона.
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513
satra 5 часов назад
Купили у тещи квартиру, а после ее выкупа к нам в гости нагрянули приставы
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17k
BillyBonzz 5 часов назад
Если квартира была предметом залога значит в Росреестре на нее должно было было быть зарегистрировано обременение в пользу залогодержателя это раз. Во вторых, подписывая договор купли-продажи квартиры, в котором обязательно должны быть пункты о том что Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора купли-продажи указанная в Договоре купли -продажи квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит, рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обременена, , в доверительное управление, в качестве вклада в уставный капитал не передана, иными обязательствами не обременена, право собственности Продавца на квартиру никем не оспаривается, а также иных обстоятельств, препятствующих заключению настоящего договора, о которых Продавец знал или должен был знать, не имеется, Продавец изначально ввел Покупателя в заблуждение, следовательно сделку можно признать по суду недействительной а теще еще пришить мошенничество.
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28k
Azesh BillyBonzz 4 часа назад
они ничего не подписывали с тещей, все на доверии
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7k
Антон Семёныч BillyBonzz 4 часа назад
Вы не читаете что ли? Там же написано, что договорились переоформить, после последнего платежа. При чем тут ваш росреестр и пункты договора? Это самая главная ошибка любого покупателя, отдавать деньги за имущество, до перерегистрации имущества.
И ничего они не докажут, ни в каком суде, так как никакого договора не заключалось и деньги передавали наличными, по родственному так сказать. Так что ваши рекомендации тут не подходят. Изначально должен был быть заключен договор купли-продажи с рассрочкой платежа и с обременением соответственно. Зять с дочерью стали бы сразу собственниками и потихоньку бы выплачивали. Это был единственный правильный способ.
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17k
BillyBonzz Azesh 4 часа назад
Ну тогда молодцы, "все правильно сделали"))) деньги в руки отдавали без расписок, квартиру не переоформили. Теще респект, ей надо идти профессором, лохам преподавать школу жизни)))
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28k
Azesh BillyBonzz 4 часа назад
ну так то да)) каждый сам себе злобный Буратино)) надеюсь, урок усвоен?)))
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