Пришла на работу с ребенком - подставила весь офис

Все случилось в этот понедельник. Прихожу на работу, а там коллега с ребенком. Ну, думаю я, не очень комфортно конечно работать, когда под ухом кто-то на планшете мультики смотрит, но ладно – ребенок же.



И все бы ничего, если бы он через 5 минут не начал заливаться кашлем. Капец. Оказалось, что коллега с сыном пошла утром в садик, но их туда не пустили. Так как по ребенку видно, что он болен. Так эта чучундра (коллега моя), вместо того, чтобы идти домой, вызывать врача и оформлять больничный, пришла с больным сыном на работу.



Напрягала эта ситуация не только меня, но все скромно промолчали. Я тоже промолчала, о чем сейчас жалею. Как итог – сегодня четверг, из десяти сотрудников отдела вышли на работу три человека. Заболели поголовно, а дома дети и старики.



Ну почему у нас одни не думают об окружающих, а другие стесняются принять меры, видя такое хамское поведение?