Пришла на работу с ребенком - подставила весь офис

Скажу сразу, что ничего не имею против чужих детей. Но тут произошла ситуация, которая у меня лично не укладывается в голове. Люди, разве я не права?
Все случилось в этот понедельник. Прихожу на работу, а там коллега с ребенком. Ну, думаю я, не очень комфортно конечно работать, когда под ухом кто-то на планшете мультики смотрит, но ладно – ребенок же.
И все бы ничего, если бы он через 5 минут не начал заливаться кашлем. Капец. Оказалось, что коллега с сыном пошла утром в садик, но их туда не пустили. Так как по ребенку видно, что он болен. Так эта чучундра (коллега моя), вместо того, чтобы идти домой, вызывать врача и оформлять больничный, пришла с больным сыном на работу.
Напрягала эта ситуация не только меня, но все скромно промолчали. Я тоже промолчала, о чем сейчас жалею. Как итог – сегодня четверг, из десяти сотрудников отдела вышли на работу три человека. Заболели поголовно, а дома дети и старики.
Ну почему у нас одни не думают об окружающих, а другие стесняются принять меры, видя такое хамское поведение?
И все бы ничего, если бы он через 5 минут не начал заливаться кашлем. Капец. Оказалось, что коллега с сыном пошла утром в садик, но их туда не пустили. Так как по ребенку видно, что он болен. Так эта чучундра (коллега моя), вместо того, чтобы идти домой, вызывать врача и оформлять больничный, пришла с больным сыном на работу.
Напрягала эта ситуация не только меня, но все скромно промолчали. Я тоже промолчала, о чем сейчас жалею. Как итог – сегодня четверг, из десяти сотрудников отдела вышли на работу три человека. Заболели поголовно, а дома дети и старики.
Ну почему у нас одни не думают об окружающих, а другие стесняются принять меры, видя такое хамское поведение?
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В понедельник ребёнок покашлял на уровне пупка и в среду 7 слягли.
Я извиняюсь, а как вы с дома то выходите? В скафандре? Или по каждому чиху все на больничный бегут. Вы когда там, блин, работаете вобще?
Если на себя, то надевать.
Ну и то, что болеющий сотрудник с большой долей вероятности перезаражает почти весь коллектив. тоже нужно учитывать.
Начальник должен выгонять на больничный, а сотрудник сам туда идти. Т.к. на начальной стадии Вы легко вылечитесь за 4-5 дней, а запустив, ходя на работу, будете шмыгать носом 2 недели.
А работодатель, который отправляет просто так, в отпуск или подобное идет сразу лесом.
Прошу прощения, если дал понять, что без больничного. Именно на больничный имел ввиду.