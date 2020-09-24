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Пришла на работу с ребенком - подставила весь офис

Пришла на работу с ребенком - подставила весь офис (1 фото)

Автор:
24 сентября 2020 17:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: вопрос   жизнь   история   офис   подстава   ребенок   ситуация   
1843
1
Скажу сразу, что ничего не имею против чужих детей. Но тут произошла ситуация, которая у меня лично не укладывается в голове. Люди, разве я не права?

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Метки: вопрос   жизнь   история   офис   подстава   ребенок   ситуация   
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28  комментариев
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49k
pynh Час назад
У нас никто не стесняется, сразу шлют нахер домой лечиться.
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2k
Варг 7 минут назад
мне больше интересно шо там за работы такие неотложные в офисах, этож наверно надо срочно кучу бумажек в тысячный раз переложить с места на место...
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21k
Dobry vojak Svejk 16 минут назад
Сдаётся мне, что тему из пальца выссали, для демагогии в постах. Ну как, скажи мне, семь человек разом полегли ? А то, что 10 сидят в кабинете, и каждый на работу добирается не в ОЗК - пофиг, давай придумаем про ребёнка. Пусть будет в этой сказке интрига.
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−16
Гиви 19 минут назад
Автор, а вы где всё-таки работаете?
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5k
mr.Poher 19 минут назад
Домой, врач, больничный. И нечего делать на работе с соплями.
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11k
Роман 22 минуты назад
Пришла на работу с ребенком - подставила весь офис
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13k
Юлия 39 минут назад
Не касаясь детской темы, но попахивает брехней.
В понедельник ребёнок покашлял на уровне пупка и в среду 7 слягли.
Я извиняюсь, а как вы с дома то выходите? В скафандре? Или по каждому чиху все на больничный бегут. Вы когда там, блин, работаете вобще?
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10k
Сибирячка 46 минут назад
А самой маску надеть дрескот не позволил?
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14k
Anna Сибирячка 40 минут назад
дресс - кто?
дресс - кто?
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2k
KL11 49 минут назад
уволить за тупость
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2
wr3mafena 51 минуту назад
почему больные люди не одевают в траспорте маски???
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2k
KL11 wr3mafena 49 минут назад
потому, что маски не мерзнут. Их не раздевать не надо, ни одевать.
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3k
Majul wr3mafena 44 минуты назад
А на кого они должны их одевать?
Если на себя, то надевать.
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14k
Anna wr3mafena 39 минут назад
одеть Надежду, надеть одежду (хотя некоторые и Надежду надевают)
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2k
Voland Час назад
ТС, может ты, конечно, не знаешь, но обычное ОРВИ никуда не делось и сейчас как раз сезон: на протяжении всей жизни на работку с сопельками ходили, а тут прям истерия... Ничего, неделю ваш отдел посопливит и все опять будут дружно грызть друг друга;)
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27k
winergy2012 Час назад
У тебя чо там,генератор лайков стоит?Ахтор?
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3k
tamin Час назад
У меня подчиненная как-то пришла с ребенком не совсем здоровым. Честно ее предупредил, что если хоть 1 человек заболеет, буду увольнять ее. Больше так не делала
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2k
Voland tamin 56 минут назад
ага-ага... вот только что-то не спешат работодатели отправлять на оплачиваемый больничный (а с какого я должен за свой счет идти?): первые 3 дня же он обязан оплачивать, а там и все симптомы пройдут уже (особенно, если еще и пара выходных будет кроме этих 3-х дней).
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3k
Majul Voland 40 минут назад
Лучше за свой счет отлежаться и вылечится, чем нахватать кучу осложнений от переноса на ногах. И не надо, что никакх осоложненией не будет. Не сейчас, так через год-два-десять появятся.
Ну и то, что болеющий сотрудник с большой долей вероятности перезаражает почти весь коллектив. тоже нужно учитывать.
Начальник должен выгонять на больничный, а сотрудник сам туда идти. Т.к. на начальной стадии Вы легко вылечитесь за 4-5 дней, а запустив, ходя на работу, будете шмыгать носом 2 недели.
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2k
Voland Majul Полчаса назад
Нет, лучше когда работодатель будет соблюдать ТК, а то уже и так многие пинают на то, что "здоровье-то ваше, а не наше, так что давайте без содержания или отгулы берите, а потом - отработаете!" (хуже только, когда отправляют в очередной оплачиваемый отпуск типа вне очереди). Нет: либо это будет офф. больничный, либо я буду ходить на работу выпив ибупрофенку (и при первом же случае - сменю место работы).
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3k
Majul Voland 17 минут назад
Разумеется официальный больничный. Без вариантов.
А работодатель, который отправляет просто так, в отпуск или подобное идет сразу лесом.
Прошу прощения, если дал понять, что без больничного. Именно на больничный имел ввиду.
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4k
vitenok Час назад
Хватит говно сюда всякое нести. Кто как чихнул сегодня, кто как посрал.
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