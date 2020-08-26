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Макет Парижа из Lego

Макет Парижа из Lego (1 фото)

Автор:
26 августа 2020 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: конструктор   короткопост   лего   макет   париж   фото   фотография   
67
1
Если бы продавался такой набор, то он стоил бы как весь бюджет Эфиопии.

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Метки: конструктор   короткопост   лего   макет   париж   фото   фотография   
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1  комментарий
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AlexЕЙ Час назад
Это не диорама, это макет.
Диорама - лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы).
Кстати, макет создан в стиле стимпанк (Our diorama Paris Steampunk 1889 with my friend Dominic).
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