Макет Парижа из Lego

Если бы продавался такой набор, то он стоил бы как весь бюджет Эфиопии.
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Метки: конструктор короткопост лего макет париж фото фотография
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Диорама - лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы).
Кстати, макет создан в стиле стимпанк (Our diorama Paris Steampunk 1889 with my friend Dominic).