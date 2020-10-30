Огромная ракета насквозь пробила военный грузовик, вошла в землю на несколько метров в землю и чудом не разовралась.

7 метровая ракета, выпущенная реактивной системой залпового огня «Смерч», буквально приковала военный грузовик ЗиЛ-131 к земле, пробив его капот, проломив двигатель, уйдя на несколько метров в землю, и лишь чудом не разорвалась, при этом, просто с невероятной долей везения пострадавших удалось избежать

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