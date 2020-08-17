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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
17 августа 2020 19:04
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5  комментариев
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21k
FAITER Шлема Сыторianof 4 часа назад
сссссс...ссукаааааааааааааа!!!!
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424
klklkl Шлема Сыторianof 3 часа назад
А вот хотелось бы заслушать что за рыбка? Похоже на килька или мойва, но икринки слишком крупные, таких не бывает. Емли это не фотошоп - то все отдал бы чтобы попробовать.
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25k
Vodjanoj klklkl 3 часа назад
Вряд ли он знает.В гугле есть это фото и описание.
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99k
Шлема Сыторianof Автор поста Vodjanoj 3 часа назад
тугунки. И я не сообщал где именно проживаю конкретно. Россия. Родился в Симферополе как и некий википедик, пытающийся глупым образом меня доставать.
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Шлема Сыторianof
я- русский "ватник-колорад"!
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