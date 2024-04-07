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Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Автор:
07 апреля 2024 21:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2255
20
В России сегодня отмечается День рождения Рунета. Отметить данное событие предлагаю... подборкой из мемов. Вот это поворот, правда?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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39k
Андрей Иванов 43 минуты назад
Возьмите ипотеку. Виагра рядом не валялась
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8k
Puans-on 10 минут назад
Комментарий к фото
Например какие?
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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4303 поста (4209 в горячем)

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