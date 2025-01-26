Полицейский не успел открыть дверь патрульного авто как мужчина закрыл её ногой

Как только один из полицейских попытался выйти из машины, чтобы разобраться в ситуации, «гость» Краснодара, не стесняясь, с ногой захлопнул дверцу патрульного автомобиля. Казалось бы, этот эпизод уже сам по себе достоин попадания в раздел городских легенд, но иноземец решил не останавливаться на достигнутом.

После короткой, но весьма эмоциональной схватки, мужчина оказался на обочине — уже в наручниках и под бдительным надзором стражей порядка.