Полицейский не успел открыть дверь патрульного авто как мужчина закрыл её ногой

Инцидент произошёл, казалось бы, на ровном месте. Патрульный экипаж мирно стоял на своём посту, когда из ниоткуда появился иноземец, явно настроенный агрессивно. Полицейские, возможно, ожидали вопросов о дороге или жалобы на шумных соседей, но вместо этого стали участниками странного боевика.
Как только один из полицейских попытался выйти из машины, чтобы разобраться в ситуации, «гость» Краснодара, не стесняясь, с ногой захлопнул дверцу патрульного автомобиля. Казалось бы, этот эпизод уже сам по себе достоин попадания в раздел городских легенд, но иноземец решил не останавливаться на достигнутом.
После короткой, но весьма эмоциональной схватки, мужчина оказался на обочине — уже в наручниках и под бдительным надзором стражей порядка.
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Как обычно бывает в таких случаях, после задержания герой дня попытался объяснить свои действия. «Я просто хотел поговорить!» — кричал он. Однако версия о том, что разговор начинается с ногой в дверцу автомобиля, не нашла понимания ни у полиции, ни у окружающих.
Иноземца доставили в отделение полиции, где его ждала непростая беседа с юристами и, возможно, новая статья в биографии.
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- Спешили на помощь к одному, а увезли двух других
- Сел за руль пьяным и разбил десяток автомобилей
- Очень сильно обиделся, что его не пустили
- "Гонщица" на Мерседесе устроила массовое ДТП
- 5 уроженцев Таджикистана играли в шашки и не доехали до миграционного центра
ВОЗМОЖНО???
Тут чистое нападение на сотрудников при исполнении. Да ещё и с угрозой жизни или здоровью. Он прямиком на зону поехать должен. Ещё и попытку завладения табельным оружием приписать можно, чтобы жизнь вообще мёдом не казалась
Можно еще было и попинать ногами.