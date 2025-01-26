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Полицейский не успел открыть дверь патрульного авто как мужчина закрыл её ногой

Полицейский не успел открыть дверь патрульного авто как мужчина закрыл её ногой

Автор:
26 января 2025 09:35
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Видео   Краснодар   Мигрант   конфликт   полицейский   
2824
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Инцидент произошёл, казалось бы, на ровном месте. Патрульный экипаж мирно стоял на своём посту, когда из ниоткуда появился иноземец, явно настроенный агрессивно. Полицейские, возможно, ожидали вопросов о дороге или жалобы на шумных соседей, но вместо этого стали участниками странного боевика.


Как только один из полицейских попытался выйти из машины, чтобы разобраться в ситуации, «гость» Краснодара, не стесняясь, с ногой захлопнул дверцу патрульного автомобиля. Казалось бы, этот эпизод уже сам по себе достоин попадания в раздел городских легенд, но иноземец решил не останавливаться на достигнутом.


После короткой, но весьма эмоциональной схватки, мужчина оказался на обочине — уже в наручниках и под бдительным надзором стражей порядка.


Как обычно бывает в таких случаях, после задержания герой дня попытался объяснить свои действия. «Я просто хотел поговорить!» — кричал он. Однако версия о том, что разговор начинается с ногой в дверцу автомобиля, не нашла понимания ни у полиции, ни у окружающих.


Иноземца доставили в отделение полиции, где его ждала непростая беседа с юристами и, возможно, новая статья в биографии.

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Метки: Авто   Видео   Краснодар   Мигрант   конфликт   полицейский   
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16  комментариев
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3k
MrMopnex 2 часа назад
"и, возможно, новая статья в биографии."
ВОЗМОЖНО???

Тут чистое нападение на сотрудников при исполнении. Да ещё и с угрозой жизни или здоровью. Он прямиком на зону поехать должен. Ещё и попытку завладения табельным оружием приписать можно, чтобы жизнь вообще мёдом не казалась
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5k
dog-1959 6 минут назад
Жирный свин в гавно
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44k
Седой 11 минут назад
Первое что должны были сделать, отходить дубинками чтоб ссал кровью, а потом уже разборки "про поговорить"...
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126k
Z_Павел Юрьевич_V 13 минут назад
Денег нет на билет домой. А тут можно и халявную депортацию получить.
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2k
Alex 36 минут назад
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19k
Мистер Фикс Час назад
Почему мне кажется, что это иностранный специалист?
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24k
Robin Hood Час назад
Иноземца доставили в отделение полиции, где его ждала непростая беседа с юристами и, возможно, новая статья в биографии.
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198
Евгений 2 часа назад
при чи на о ста но вки!
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45k
albedo 2 часа назад
А молодцы ребята - сразу по почкам, чтобы подостыл.
Можно еще было и попинать ногами.
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5
Шурман 3 часа назад
Этому видео уже пару лет .
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396k
Алексей 3 часа назад
присесть на дорожку ему надо
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