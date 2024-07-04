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В Санкт-Петербурге два велосипедиста не поделили дорогу с автомобилистом

В Санкт-Петербурге два велосипедиста не поделили дорогу с автомобилистом

Автор:
04 июля 2024 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   Видео   авто   гнев   дорожный конфликт   люди   негатив   
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В полицию обратился водитель Fiat Doblo и сообщил, что двое велосипедистов повредили его машину и залили его самого «перцем».



По кадрам видно, как мужчина на автомобиле выезжает со двора. В этот момент на «железных конях» мимо проезжали двое парней. Обе стороны не смогли определить, кто «главнее» на дороге.

К сожалению, видео без звука. Однако с большой вероятностью не обошлось без обмена «вербальными любезностями».

Затем минивэн выехал на тротуар и направился в сторону велосипедистов. Один из них воспринял это как угрозу, взял противоугонную цепь, разбил машине два стекла и залил водителя из баллона. «Фиат» ещё некоторое время преследовал обидчиков, однако те смогли уйти.

В «травме» водителю диагностировали химический ожог роговицы. После этого мужчина обратился к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кажется, тут всем нужны курсы по «управлению гневом»

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Метки: Велосипедист   Видео   авто   гнев   дорожный конфликт   люди   негатив   
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21  комментарий
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17k
Booka1a 2 часа назад
охренеть, долба*бизм прогрессирует. какие мозги нужно иметь, что бы самому принести полицаям видеозапись, как ты гоняешь по тротуару, пешеходным переходам и встречке, пытаясь задавить велосипедиста?
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1k
DuckTales 11 минут назад
Фига се, а в отделе мужика не спросили, зачем он гонял по тротуару и хотел убить велосипедистов ?
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25k
MrGod 20 минут назад
Количество дебилов на видео, зашкаливает
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3k
Жирный бот 58 минут назад
"Согласно п. 8.3 ПДД, при выезде на дорогу с прилегающей территории (а двор является именно таковой) водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги пешеходам и велосипедистам, траекторию движения которых он пересекает."
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41k
albedo 2 часа назад
Штрафануть его за езду по тротуару.
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20k
GROMOZEKA 2 часа назад
« В «травме» водителю диагностировали химический ожог роговицы. После этого мужчина обратился к правоохранителям»

Которые, надеюсь впаяют по полной, этому любителю ездить по тротуарам и давить людей автомобилем.
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6k
Горожанин 2 часа назад
Нетерпила-идиот в итоге в полицию побежал.
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29k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а водителя бусика - прав лишить ...
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47k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Если б не было сказано, что это Фиат, я решил, что БМВ. Редкий мудозвон за рулем.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2324 поста (2227 в горячем)

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