В Санкт-Петербурге два велосипедиста не поделили дорогу с автомобилистом

В полицию обратился водитель Fiat Doblo и сообщил, что двое велосипедистов повредили его машину и залили его самого «перцем».
По кадрам видно, как мужчина на автомобиле выезжает со двора. В этот момент на «железных конях» мимо проезжали двое парней. Обе стороны не смогли определить, кто «главнее» на дороге.
К сожалению, видео без звука. Однако с большой вероятностью не обошлось без обмена «вербальными любезностями».
Затем минивэн выехал на тротуар и направился в сторону велосипедистов. Один из них воспринял это как угрозу, взял противоугонную цепь, разбил машине два стекла и залил водителя из баллона. «Фиат» ещё некоторое время преследовал обидчиков, однако те смогли уйти.
В «травме» водителю диагностировали химический ожог роговицы. После этого мужчина обратился к правоохранителям.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Кажется, тут всем нужны курсы по «управлению гневом»
Источник:
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Которые, надеюсь впаяют по полной, этому любителю ездить по тротуарам и давить людей автомобилем.
То мы бы не узнали, что главный педераст, это водитель бусика
Утром рано, два барана……
Тут главное, это следствие.
Гоняться за людьми по тротуару, чтобы их задавить, яркий признак небогатого умом уе@ка.
Думаю, такой неупоротый, как ты должен это понимать