В Санкт-Петербурге два велосипедиста не поделили дорогу с автомобилистом





По кадрам видно, как мужчина на автомобиле выезжает со двора. В этот момент на «железных конях» мимо проезжали двое парней. Обе стороны не смогли определить, кто «главнее» на дороге.



К сожалению, видео без звука. Однако с большой вероятностью не обошлось без обмена «вербальными любезностями».



Затем минивэн выехал на тротуар и направился в сторону велосипедистов. Один из них воспринял это как угрозу, взял противоугонную цепь, разбил машине два стекла и залил водителя из баллона. «Фиат» ещё некоторое время преследовал обидчиков, однако те смогли уйти.



В «травме» водителю диагностировали химический ожог роговицы. После этого мужчина обратился к правоохранителям.



Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



Кажется, тут всем нужны курсы по «управлению гневом»

