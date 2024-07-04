Японская компания Hitachi создала электрический самосвал

745
1
1
И приступила к его испытаниям на золото-медном руднике Кансанши в Замбии. В основе этого экологичного грузовика лежит модель Hitachi EH4000 AC-3 с грузоподъемностью 221 тонны и длиной 14 метров. Он оснащен колесами диаметром 74 см и работает от электрической сети, обеспечивающей непрерывное движение без необходимости зарядки.
Энергия поступает от воздушных линий зарядки напряжением 2600 В и системы рекуперативного торможения.
Энергия поступает от воздушных линий зарядки напряжением 2600 В и системы рекуперативного торможения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Первые сверхтяжелые самосвалы СССР на 25 и 40 тонн
- Самосвал Toyota с маленьким пробегом: сохранность, в которую даже не верится
- Berliet T100 — грузовик-гигант из Франции
- Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома
- Зрелищно получилось! В Ленобласти КамАЗ завалился на бок
Метки: Hitachi EH4000 AC-3 самосвал
Новости партнёров
реклама
все у всех воруют. одни мы соблюдаем какие то правила
Китай вон вообще поднялся на контрафакте. честь им и хвала!, потому что о стране своей заботятся а не о каких то мифических международных правах!