Японская компания Hitachi создала электрический самосвал

И приступила к его испытаниям на золото-медном руднике Кансанши в Замбии. В основе этого экологичного грузовика лежит модель Hitachi EH4000 AC-3 с грузоподъемностью 221 тонны и длиной 14 метров. Он оснащен колесами диаметром 74 см и работает от электрической сети, обеспечивающей непрерывное движение без необходимости зарядки.

Энергия поступает от воздушных линий зарядки напряжением 2600 В и системы рекуперативного торможения.

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