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Японская компания Hitachi создала электрический самосвал

Японская компания Hitachi создала электрический самосвал

Автор:
04 июля 2024 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: Hitachi EH4000 AC-3   самосвал   
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И приступила к его испытаниям на золото-медном руднике Кансанши в Замбии. В основе этого экологичного грузовика лежит модель Hitachi EH4000 AC-3 с грузоподъемностью 221 тонны и длиной 14 метров. Он оснащен колесами диаметром 74 см и работает от электрической сети, обеспечивающей непрерывное движение без необходимости зарядки.
Энергия поступает от воздушных линий зарядки напряжением 2600 В и системы рекуперативного торможения.

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Метки: Hitachi EH4000 AC-3   самосвал   
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7  комментариев
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11k
Berserk 7 минут назад
Открою секрет такие самосвалы все на электротяге или гидравлике которая создается посредством двс
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2k
Evgeny K. 17 минут назад
Украли у БелАЗа документацию, промышленные шпионы а не японцы...
все у всех воруют. одни мы соблюдаем какие то правила
Китай вон вообще поднялся на контрафакте. честь им и хвала!, потому что о стране своей заботятся а не о каких то мифических международных правах!
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Доктор Джонс Полчаса назад
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439
Alexander 37 минут назад
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60k
zloykoyot 38 минут назад
Троллейбус на максималках.
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дмитрий викторович 45 минут назад
Грузовой троллейбус?0_0
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 641 пост (653 в горячем)

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