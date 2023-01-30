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Мгновенная карма - это серьезно

Мгновенная карма - это серьезно

Автор:
30 января 2023 18:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   добро с кулаками   забавно   карма   месть   преступление и наказание   смешно   судьба   
1591
31
Иногда судьба не желает долго терпеть и мгновенно мстит тому, кто совершил дурное дело. Наблюдать за этим, как минимум, забавно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   добро с кулаками   забавно   карма   месть   преступление и наказание   смешно   судьба   
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8  комментариев
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5k
Fishki_surfer 53 минуты назад
Новый жанр? Пересказ краткого содержания ролика из ютуба с иллюстрацией скриншотми...
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33k
russger 2 минуты назад
Взять у старика деньги за помощь? Нигеры такие нигеры -_-

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370
Тамара Витальевна 42 минуты назад
Вот такие посты из-за Бугорья очень полезны в лечении "Синдрома Забугорья". Ну ведь - тупыеееееее.
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829
Mrak OBOY 50 минут назад
почему видосы не выложить?
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8k
Billi_Bons 52 минуты назад
Мгновенная КАРА!!! Карма - это совсем другое!!!
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