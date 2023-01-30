Мгновенная карма - это серьезно

1591
31
Иногда судьба не желает долго терпеть и мгновенно мстит тому, кто совершил дурное дело. Наблюдать за этим, как минимум, забавно.
"Брат моей бывшей с друзьями приехал ко мне на разборку. Сейчас они все лежат у порога моего дома, потому что полиция остановила их машину и нашла там наркотики".
×
×
Вооруженный грабитель почти убежал от полиции, когда нечаянно споткнулся об ногу прохожего.
Полиция Атланты применила слезоточивый газ против протестующих, но ветер понес его обратно в сторону полицейских.
Парень попытался украсть посылку, но был замечен, а когда он попытался скрыться от погони, его машина застряла в снегу.
Парень отказался надеть маску, после чего подрался с покупателями - и был тут же арестован.
Грабитель пробрался в дом женщины, пока она танцевала. Но танцорка оказалась не робкого десятка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- И в праздники бывают неудачные дни!
- 20 случаев, когда спящих удалось застать в самом нелепом виде. Сами виноваты!
- 30 эпических фейлов на кухне
- Только в Австралии: 25 колоритных снимков из страны антиподов
- Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей
Новости партнёров
реклама