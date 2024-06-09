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"Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет

"Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет

Автор:
09 июня 2024 20:50
Сообщество : Аварии
Метки: ГАИ   Новоуральск   СУД   байк   гаишники   дети   
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В Новоуральске Свердловской области гаишники протаранили кроссовый мотоцикл с 13-летним мальчишкой за рулем. С подростком был его 8-летний брат. Дети взяли байк без спроса, чтобы покататься в гаражах. Полицейские хотели их остановить. Теперь отец мальчиков хочет отсудить у ГАИ компенсацию морального и материального ущерба.

"Гаражное" ДТП произошло в Новоуральске Свердловской области. Там гаишники во время погони сбили питбайк с двумя мальчиками 13 и 8 лет.

Теперь отец юных мотоциклистов собирается жаловаться на полицейских в прокуратуру и СК.

Мужчина сказал изданию «Подъём», что своей вины в произошедшем не видит, поскольку старший сын взял байк без спроса.

Отец детей утверждает, что никакого смысла в погоне и столь радикальных мерах не было, поскольку дальше — тупик, и выехать, например, на оживлённую трассу или к жилым домам дети не могли. И полицейские, с его слов, через громкоговоритель не требовали остановиться.

Сын услышал сирену, и подумал, что это пожарные. Там гаражный кооператив и рядом свалка, она периодически воспламеняется, и туда очень часто ездят пожарные машины. Он разогнался, чтобы побыстрее свернуть и уступить дорогу, и когда уже начал тормозить, почувствовал удар сзади.Там тупик, там больше ехать некуда, там КПП свалки и всё. То есть там скрываться некуда.

После ДТП началась перепалка с родителями. Сотрудники МВД начали заталкивать детей в служебный автомобиль, а родители пытались помешать задержанию. «Ты сейчас ляжешь, отойди отсюда», — крикнул полицейский отцу ребёнка.

В больнице, куда мальчиков отвезли на скорой, диагностировали ссадины, гематомы и ушибы.

Головная боль, сегодня целый день они мучаются с головой. Младший вообще не помнит, как на мотоцикле оказался со старшим. То ли состояние шока у него, провал в памяти или ещё что.

Старший ребенок в семье давно увлекается мотогонками, участвует в соревнованиях, - пишет "Подъем". Обычно он ездит на специальных трассах под присмотром, но в этот раз сел на мотоцикл без разрешения, пока мама с папой были заняты в гараже своими делами.

Не было такого, что мы сказали: “Да, детки, давайте, езжайте, катайтесь”. Я своего согласия не давал, поэтому вины за собой не ощущаю.

-, парирует на все доводы отец малолетних нарушителей.

Пока мужчину никак не наказали, ему выдали копию справки о ДТП, протокол об отстранении от управления транспортным средством ребёнка и определение об отсутствии состава правонарушения в действиях сотрудника — к такому выводу пришли сами полицейские.

Сам он теперь готовит жалобу на полицейского в прокуратуру и Следственный комитет и считает справедливым, если получит компенсацию морального и материального ущерба: мотоцикл серьёзно повреждён.

«Считаю, что такие некомпетентные люди не должны работать в органах».

Однако, в региональном управлении ГАИ другой взгляд на возникший инцидент. там заявили, что начали проверку и сообщили, что сотрудники полиции «нацелены на привлечение законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей».

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Метки: ГАИ   Новоуральск   СУД   байк   гаишники   дети   
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22  комментария
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927
mik6059 2 часа назад
Родителей привлечь к ответственности надо. И органам опеки озадачиться. Ибо не фиг в таком возрасте садиться за руль мотоцикла.
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752
tokol 3 минуты назад
Хоусты с детства е.. ба..нутые
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18k
Toxictofa 18 минут назад
Звиздюк разгоняется, чтобы дорогу уступить, яжбатя ни в чем не виноват, потому что разрешения кататься не давал...
Пипец семейка.
Я за депсов, потому что задрали эти малолетние пидр-гонщики.
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75k
SAndre 45 минут назад
папаша явно идиот, что отразилось на детях
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4k
Наблюдатель Час назад
Так их и надо, зае.....ли эти мамкины индуристы. Живу за городом, они у нас по поселку гоняют на своих перделках хоть окна не открывай. Пердеж на всю улицу. И гоняют от ДПСников, а когда поймают их, тоже делают такие же добрые ослинные глазки, мол я ни я корова не моя. Конечно б...дь в гаражах покататься они решили, в полном экипе причем оба. Верим верим...
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5k
Egoro Час назад
Сложно судить об обстоятельствах по двум неполным видео. Скажу только своё отношение - эти питбайки на дорогах изрядно уже подсаипали.
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Ты сейчас ляжешь, отойди отсюда», крикнул полицейский отцу ребёнка»

Так надо было свинтить этого уе.бана лысого в очках.
Сам даун и детей также воспитывает.
Ещё и на полицейских рыпается, дытел
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Родителям по голове и как можно сильнее. Пусть теперь органам опеки доказывают всё что угодно.
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41k
albedo 2 часа назад
Я на стороне ГАИшников.
Отец явно виноват и врет - что делали дети в его гараже.
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151k
parallax 2 часа назад
Я не виноват, они взяли без спроса? Так они у тебя болвана и ружъё могли без спроса взять, а может даже кого-то застрелить. Ты бы тоже себя виноватым не считал?
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4k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Папаша дебил, молчал бы в тряпочку и не высовывался. Встрянет сильно и по закону и по совести. Так и надо таким.
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21k
Александр 2 часа назад
Как они ловко скрутили бандита, тут они конечно молодцы, жаль что с мажорами на дорогущих машинах они каждый раз не могут найти управу и обсираются.
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15k
Ничоси 2 часа назад
"Головная боль, сегодня целый день они мучаются с головой. "
Там вся семья мучается головой.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1516 постов (1445 в горячем)
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101772



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