"Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет

Мужчина сказал изданию «Подъём», что своей вины в произошедшем не видит, поскольку старший сын взял байк без спроса.

Отец детей утверждает, что никакого смысла в погоне и столь радикальных мерах не было, поскольку дальше — тупик, и выехать, например, на оживлённую трассу или к жилым домам дети не могли. И полицейские, с его слов, через громкоговоритель не требовали остановиться.

Сын услышал сирену, и подумал, что это пожарные. Там гаражный кооператив и рядом свалка, она периодически воспламеняется, и туда очень часто ездят пожарные машины. Он разогнался, чтобы побыстрее свернуть и уступить дорогу, и когда уже начал тормозить, почувствовал удар сзади.Там тупик, там больше ехать некуда, там КПП свалки и всё. То есть там скрываться некуда.

После ДТП началась перепалка с родителями. Сотрудники МВД начали заталкивать детей в служебный автомобиль, а родители пытались помешать задержанию. «Ты сейчас ляжешь, отойди отсюда», — крикнул полицейский отцу ребёнка.