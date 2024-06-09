"Дети в шоке". В Новоуральске машина ДПС сбила байк с детьми 13-ти и 8 лет

В Новоуральске Свердловской области гаишники протаранили кроссовый мотоцикл с 13-летним мальчишкой за рулем. С подростком был его 8-летний брат. Дети взяли байк без спроса, чтобы покататься в гаражах. Полицейские хотели их остановить. Теперь отец мальчиков хочет отсудить у ГАИ компенсацию морального и материального ущерба.
"Гаражное" ДТП произошло в Новоуральске Свердловской области. Там гаишники во время погони сбили питбайк с двумя мальчиками 13 и 8 лет.
Теперь отец юных мотоциклистов собирается жаловаться на полицейских в прокуратуру и СК.
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Мужчина сказал изданию «Подъём», что своей вины в произошедшем не видит, поскольку старший сын взял байк без спроса.
Отец детей утверждает, что никакого смысла в погоне и столь радикальных мерах не было, поскольку дальше — тупик, и выехать, например, на оживлённую трассу или к жилым домам дети не могли. И полицейские, с его слов, через громкоговоритель не требовали остановиться.
Сын услышал сирену, и подумал, что это пожарные. Там гаражный кооператив и рядом свалка, она периодически воспламеняется, и туда очень часто ездят пожарные машины. Он разогнался, чтобы побыстрее свернуть и уступить дорогу, и когда уже начал тормозить, почувствовал удар сзади.Там тупик, там больше ехать некуда, там КПП свалки и всё. То есть там скрываться некуда.
После ДТП началась перепалка с родителями. Сотрудники МВД начали заталкивать детей в служебный автомобиль, а родители пытались помешать задержанию. «Ты сейчас ляжешь, отойди отсюда», — крикнул полицейский отцу ребёнка.
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В больнице, куда мальчиков отвезли на скорой, диагностировали ссадины, гематомы и ушибы.
Головная боль, сегодня целый день они мучаются с головой. Младший вообще не помнит, как на мотоцикле оказался со старшим. То ли состояние шока у него, провал в памяти или ещё что.
Старший ребенок в семье давно увлекается мотогонками, участвует в соревнованиях, - пишет "Подъем". Обычно он ездит на специальных трассах под присмотром, но в этот раз сел на мотоцикл без разрешения, пока мама с папой были заняты в гараже своими делами.
Не было такого, что мы сказали: “Да, детки, давайте, езжайте, катайтесь”. Я своего согласия не давал, поэтому вины за собой не ощущаю.
-, парирует на все доводы отец малолетних нарушителей.
Пока мужчину никак не наказали, ему выдали копию справки о ДТП, протокол об отстранении от управления транспортным средством ребёнка и определение об отсутствии состава правонарушения в действиях сотрудника — к такому выводу пришли сами полицейские.
Сам он теперь готовит жалобу на полицейского в прокуратуру и Следственный комитет и считает справедливым, если получит компенсацию морального и материального ущерба: мотоцикл серьёзно повреждён.
«Считаю, что такие некомпетентные люди не должны работать в органах».
Однако, в региональном управлении ГАИ другой взгляд на возникший инцидент. там заявили, что начали проверку и сообщили, что сотрудники полиции «нацелены на привлечение законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей».
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Пипец семейка.
Я за депсов, потому что задрали эти малолетние пидр-гонщики.
Так надо было свинтить этого уе.бана лысого в очках.
Сам даун и детей также воспитывает.
Ещё и на полицейских рыпается, дытел
Отец явно виноват и врет - что делали дети в его гараже.
Там вся семья мучается головой.