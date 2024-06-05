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"Одним махом двух побивахом"

"Одним махом двух побивахом"

Автор:
05 июня 2024 08:26
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
1971
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В Северодвинске водитель Лады при повороте направо не уступил дорогу электросамокату под управлением 15-летней девочки. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Её пассажирка не пострадала. Возбуждено административное производство по ст. 12.24. КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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29  комментариев
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1k
Konstantin 2 часа назад
а разве самокатчицы не должны остановиться и спешиться перед пересечением дороги, чтобы не попасть под автомобиль? вроде вся задумка правила в том, что самую тяжёлую жопу остановить быстрее чем самую лёгкую машину.
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565
Чудак 13 минут назад
Помнится Верховный Суд РФ вынес решение, что:
Нарушители любого пункта Правил дорожного движения не могут рассчитывать на то, что другие водители уступят им дорогу.
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/32542/https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/32542/
Так что если по закону - то девчатам ещё оплачивать ремонт машины.
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3k
milenBG 23 минуты назад
Водитель находится на главной дороге. Движущиеся по вспомогательному полотну должны были остановиться и подождать, пока он проедет
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62k
dima423 24 минуты назад
Всегда когда съезжаю с дороги во дворы (или выезжаю) смотрю не летят ли самокатчики или доставщики по тротуару... ну нахер эти проблемы)
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111
stari4ek Полчаса назад
БАБАХ , добро пожаловать в реальность!
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2k
Михаил 41 минуту назад
Мужику проблемы, а вот малолетние кукушки получили заслуженный урок!
Да, чтото я не видел как мужик кого то подбил, а вот что в мужика влетели 2 тупые малолетние курицы видел...
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23k
BiZ 52 минуты назад
все-таки это красиво..
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37k
Netyn Час назад
Водила жалко.
На ровном месте встрял из-за тупых животных
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60k
zloykoyot Час назад
Тем временем "За езду вдвоем на одном самокате, превышение скорости или выезд на дорогу, где нельзя ехать на СИМ, предусмотрен штраф в размере 800 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ)."
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16k
Ёшкин кот Час назад
Я понимаю - с помощью чего держатся на самокатах пары мальчиков. Но как держатся пары девочек?
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795
Шурман Час назад
Как хорошо в Европе придумали и это по правилам , для велосипедистов те же знаки уступите дорогу и для водителей все тоже самое , красная дорожка если есть то уступаешь нет можешь нах посылать и вызывать полицию в такой ситуации даже если они пострадали они будут потом страховке выплачивать бабки за ремонт машины .
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Бедный мужик попал на ровном месте . Так еще мамаши этих малолетних дур попробуют денег с мужика стрясти .
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285
Бывалый Трус 2 часа назад
Вообще-то, это они в него на скорости врезались, а не он их сбил.
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813
дмитрий 2 часа назад
Сами дуры, не спешились! То что дети, и вдвоём другая история.
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13k
Гомерчик 2 часа назад
А спешиться они не должны были? Что это, вообще, значит, уступить дорогу электросамокату?
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281
Алексей Давыдов 2 часа назад
Судя по видео водила их не увидел из-за пешеходов.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1559 постов (1590 в горячем)

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