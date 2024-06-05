"Одним махом двух побивахом"

В Северодвинске водитель Лады при повороте направо не уступил дорогу электросамокату под управлением 15-летней девочки. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Её пассажирка не пострадала. Возбуждено административное производство по ст. 12.24. КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.

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