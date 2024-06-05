"Одним махом двух побивахом"

1971
1
1
В Северодвинске водитель Лады при повороте направо не уступил дорогу электросамокату под управлением 15-летней девочки. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Её пассажирка не пострадала. Возбуждено административное производство по ст. 12.24. КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью.
Ссылки по теме:
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Очень жёсткое столкновение автомобиля и электросамоката
- В столкновении двух самокатов пострадал ребёнок
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
Новости партнёров
реклама
Нарушители любого пункта Правил дорожного движения не могут рассчитывать на то, что другие водители уступят им дорогу.
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/32542/https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/32542/
Так что если по закону - то девчатам ещё оплачивать ремонт машины.
Да, чтото я не видел как мужик кого то подбил, а вот что в мужика влетели 2 тупые малолетние курицы видел...
На ровном месте встрял из-за тупых животных
Но приятно пиз***ть, когда сложно проверить
Если человек сам залез на дерево и с него навернулся, то виноват он сам, и лечиться будет за совй счёт. Если человек сам кинулся под автомобиль, от виноват будет он сам, но лечиться будет за счёт того, кто управлял стедством повышенной опасности... А если человек бросился под поезд или зацепер навернулся с вагона? Почему такое пристрастное отношение к автомобилистам?