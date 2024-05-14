"Антирулин". Водителей будут лишать прав за езду после приёма "безобидных" лекарств

"У запрещенной к употреблению водителем лекарственной «химии» есть очень коварное правовое свойство: КоАП не учитывает количество препарата в крови. Для лишения человека «прав» достаточно лишь факта наличия в ней (пусть даже и в исчезающе малой дозе) запретного вещества. То есть вы можете уже и забыть, что несколько дней назад лечили горло. А вас внезапно тормозит ГИБДД, везет на проверку крови в наркодиспансер и — привет: вы, оказывается, у нас наркоман! Со всеми вытекающими последствиями", - пишет "Автовзгляд".

Кстати, ещё в августе 2022 года МВД "концептуально" поддержало идею маркировать специальным знаком лекарства, которые несовместимы с управлением автомобилем.

Но мы, и в 2024-м году таких маркировок не видели. А вы?