"Антирулин". Водителей будут лишать прав за езду после приёма "безобидных" лекарств

Минздрав РФ опубликовал список из 74 безрецептурных лекарств, после приема которых можно лишиться водительского удостоверения и налететь на крупный штраф.
Минздрав раскрыл список лекарств, которые запрещено принимать водителям. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Чиновник напомнил, что автомобилистам нельзя употреблять многие препараты при управление автомобилями и мотоциклами. В противном случае водители рискуют лишиться прав даже за безобидные на первый взгляд препараты.
В список из 74 безрецептурных лекарств попали популярные "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", ушные капли "Отипакс, "Валокардин", "Афобазол", борная кислота и даже легендарная «Звездочка»"
Депутат Нилов порекомендовал автомобилистам положить в бардачок распечатанный список запрещенных препаратов. В противном случае даже безобидные на первый взгляд лекарства могут привести к лишению водительских прав.
"У запрещенной к употреблению водителем лекарственной «химии» есть очень коварное правовое свойство: КоАП не учитывает количество препарата в крови. Для лишения человека «прав» достаточно лишь факта наличия в ней (пусть даже и в исчезающе малой дозе) запретного вещества. То есть вы можете уже и забыть, что несколько дней назад лечили горло. А вас внезапно тормозит ГИБДД, везет на проверку крови в наркодиспансер и — привет: вы, оказывается, у нас наркоман! Со всеми вытекающими последствиями", - пишет "Автовзгляд".
Кстати, ещё в августе 2022 года МВД "концептуально" поддержало идею маркировать специальным знаком лекарства, которые несовместимы с управлением автомобилем.
Но мы, и в 2024-м году таких маркировок не видели. А вы?
Источник:
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А можно опубликовать мотивацию по каждому препарату? А так же то, почему десятками лет все ездили, а теперь нельзя стало?
А портяночку я и так всегда читаю.
Дебилы, бл