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"Антирулин". Водителей будут лишать прав за езду после приёма "безобидных" лекарств

"Антирулин". Водителей будут лишать прав за езду после приёма "безобидных" лекарств

Автор:
14 мая 2024 22:42
Сообщество : Автомир
Метки: ГИБДД   антигриппин   водительское удостоверение   лекарства   лишение   минздрав   права   список   терафлю   
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Минздрав РФ опубликовал список из 74 безрецептурных лекарств, после приема которых можно лишиться водительского удостоверения и налететь на крупный штраф.

Минздрав раскрыл список лекарств, которые запрещено принимать водителям. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Чиновник напомнил, что автомобилистам нельзя употреблять многие препараты при управление автомобилями и мотоциклами. В противном случае водители рискуют лишиться прав даже за безобидные на первый взгляд препараты.

В список из 74 безрецептурных лекарств попали популярные "Супрастин", "Терафлю", "Антигриппин", "Каритин", "Триалгин", "Спазмалгон", "Кетанов", "Солпадеин", "Максиколд", "Корвалол", "Фервекс", ушные капли "Отипакс, "Валокардин", "Афобазол", борная кислота и даже легендарная «Звездочка»"

Депутат Нилов порекомендовал автомобилистам положить в бардачок распечатанный список запрещенных препаратов. В противном случае даже безобидные на первый взгляд лекарства могут привести к лишению водительских прав.

"У запрещенной к употреблению водителем лекарственной «химии» есть очень коварное правовое свойство: КоАП не учитывает количество препарата в крови. Для лишения человека «прав» достаточно лишь факта наличия в ней (пусть даже и в исчезающе малой дозе) запретного вещества. То есть вы можете уже и забыть, что несколько дней назад лечили горло. А вас внезапно тормозит ГИБДД, везет на проверку крови в наркодиспансер и — привет: вы, оказывается, у нас наркоман! Со всеми вытекающими последствиями", - пишет "Автовзгляд".

Кстати, ещё в августе 2022 года МВД "концептуально" поддержало идею маркировать специальным знаком лекарства, которые несовместимы с управлением автомобилем.

Но мы, и в 2024-м году таких маркировок не видели. А вы?

Источник:

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Метки: ГИБДД   антигриппин   водительское удостоверение   лекарства   лишение   минздрав   права   список   терафлю   
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13  комментариев
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13k
Света Полчаса назад
Не знаю относительно других лекарств, но Супрастин вызывает сонливость и замедленную реакцию. Особенно если принять приличную дозу и чуть позже за руль. Антигистамины многие имеют такой эффект и в анотации пишут про это. Так что действительно пометка на упаковке очень даже нужна. и запрет именно таких лекарств оправдан.
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6k
sergonly 2 минуты назад
Видимо всех алкашей и наркоманов уже посадили и других угроз на российских дорогах уже не осталось
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14k
кира 4 минуты назад
Ага, а ехать с дикой головной болью из-зи того, что нельзя принять таблетку, конечно, безопаснее.
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0
Мария 12 минут назад
По какому признаку будут направлять на анализ крови, если визуально это никак не отображается на поведении человека? По наличию соплей?
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264
Алексей Давыдов Мария 18 секунд назад
Насморк, красные глаза...и поедешь кормить гибдд.
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
С хрена ли они будут маркировать?
А можно опубликовать мотивацию по каждому препарату? А так же то, почему десятками лет все ездили, а теперь нельзя стало?
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17k
Kostick Полчаса назад
звездочка в крови? они там её пережрали? или ректально употребили?
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705
tokol Полчаса назад
Дышать можно еще за рулем?
Дебилы, бл
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1483 поста (1412 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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