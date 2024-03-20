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В Новочебоксарске 44-летняя женщина на автомобиле Тойота Версо не заметила и переехала 7-летнюю девочку. Женщина-водитель прошла медосвидетельствование, она была трезвой. К счастью, ребёнок не пострадал.
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