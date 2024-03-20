FISHKINET
Сообщество Аварии 7790 постов • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Невероятное везение

Невероятное везение

Автор:
20 марта 2024 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   ребёнок   
1166
1
1
В Новочебоксарске 44-летняя женщина на автомобиле Тойота Версо не заметила и переехала 7-летнюю девочку. Женщина-водитель прошла медосвидетельствование, она была трезвой. К счастью, ребёнок не пострадал.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   ребёнок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
dima423 2 часа назад
Мамаша сука, тупорылая овца, еще бы на трассу отпустила ребенка поиграться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
vasilykopkov Полчаса назад
Девочка явно в мёртвой зоне была, так что водитель не виноват.
Ребенок сидит на проезжей части возле автомойки - куда овца-яжемать смотрела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
682
Funny Час назад
А куда смотрела Яжемать? Это не детская песочница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Помню, с чуваком одним работал. Рассказывал нам на очередной пьянке в офисе. Паркуюсь, говорит, в каком-то ТЦ, задницей... Вижу с зеркало стену, вроде стена далеко, а парктроник пищит... Далеко ведь стена, а он пищит... Ну, решил чисто так выйти и глянуть, что там сзади мешает... Вышел, смотрит, а там ребенок сидит, играет, да так, что его ни в одно зеркало не видно. Родители ребенка в соседнюю машину продукты грузят.
Не было бы парктроника - мог бы и припечатать к стенке малыша...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте
На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Часы со встроенным диктофоном. А этим часам 40 лет!
Часы со встроенным диктофоном. А этим часам 40 лет!
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против Либерии
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против...
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#интересное#авто аварии#кино#собака#дети#маразм
#животные#интересно#машина#кот#аварии#позитив#фильм#милота#США#забавно
#в мире#автомобили#Юмор#факты#ДТП#история#Автовсячина#полиция#улыбнуло#Китай
Негодования пост Негодования пост Привычка нарушать до добра не доведёт Привычка нарушать до добра не доведёт Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Сама погибла и людей с собой забрала Сама погибла и людей с собой забрала "Съешь ещё этих мягких французских булок" "Съешь ещё этих мягких французских булок"

На что жалуетесь?

Вернуться