Свежее видео с недолгой "парковкой" на МКАДе

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Ни информационные щиты, ни горы роликов в интернете - ничего не учит людей. Очередной трагичный случай произошёл вчера ночью на внутренней стороне МКАД, после развязки с Бесединским шоссе. Погиб 37-летний водитель Ситроена, остановившийся из-за поломки.
"Ночью на 21-м км МКАД 54-летний водитель автомобиля "Ман" с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль "Ситроен", который от удара наехал на мужчину, а затем столкнулся еще с одним автомобилем. 37-летний погибший являлся водителем неисправного автомобиля", — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
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