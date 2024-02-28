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Свежее видео с недолгой "парковкой" на МКАДе

Свежее видео с недолгой "парковкой" на МКАДе

Автор:
28 февраля 2024 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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Ни информационные щиты, ни горы роликов в интернете - ничего не учит людей. Очередной трагичный случай произошёл вчера ночью на внутренней стороне МКАД, после развязки с Бесединским шоссе. Погиб 37-летний водитель Ситроена, остановившийся из-за поломки.
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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   профессионал   
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16  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Машина при поломке не останавливается сразу , неужели так трудно скатится 5 мертов на обочину? Это премия Дарвина я полагаю .
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205
npocto__Makc 7 минут назад
А всё потому, что по закону нельзя покидать место ДТП!! То, что тебе опасность угрожает никого не волнует! Идиотские законы у нас.
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9k
Алексей 10 минут назад
Опять ехал и втыкал в телефон....поставить камеры по всему МКАД которые фиксируют мобильное устройство в руке. Еще обязать бы компании установить устройство которое контролирует водителя. Отвернулся один раз предупреждение, отвернулся или полез сидеть в телефоне за рулем, штраф....это конечно все мои фантазии, но ДТП с грузовиками стало бы меньше!!!!
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197
Sergei Timofeich Полчаса назад
Фуроводам надо в приказном порядке ставить двухсторонние регистраторы,что бы не было вопросов при подобных случаях,чем он занимался до аварии.Обстоятельства на дороге меняются в течении секунд....
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4k
Ostap Bender 37 минут назад
Я так понимаю это была не поломка, а ДТП: стояло 2 машины паровозиком, причем у первой вывернуто левое заднее колесо. Так что тем, кто обвиняет водителя, что он не "скатился на обочину" и называет водителя "мудаком" следует извиниться за базар
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15k
Объект реальности 54 минуты назад
Я так понимаю он их заметил когда въехал.
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47
Dima Час назад
Очередной конченый муд@к на грузовике залип в телефон, посадить ублюдка лет на 5, пусть там в телефон залипает!
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