Решил поучить грузовик

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Водитель Тойоты Камри из Екатеринбурга решил поучить омских водителей грузовика, подставив им "попу". Последние остались недовольны такой ситуацией и попытались перевоспитать водителя японского седана, на что он сильно обиделся и обратился в полицию.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина педагог полиция профессионал учитель
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Дальнобойщики, давно уже, из касты профессионалов, так сказать "белой кости" и "голубой крови" водителей на дорогах - превратились в пи.дара.сов, причём конченных, начиная с их поведения на дорогах вообще, заканчивая отношением к другим участникам движения в частности.
но и дальнобои не только твари, но и дебилы - еще и видео выложили
теперь терпилой побежит к ментам..... меня побили!!! накажите их!!!
ЧМО козырное!!!
- Камри не "учил". Он перестроился в левый ряд и сравнял свою скорость с идущем в правом ряду авто. Кто увидел тут "опасное" вождение и резкий тормоз?
- фуре определенно нечего делать в левом ряду: она никого не обгоняет и поворачивать налево не собирается. Ну нет впереди левого поворота.
- А вот опасное вождение у фуры видно отчетливо. Вместо того, чтоб спокойно снизить скорость, она вплотную прижимается к Камри, да еще пытается обогнать ее слева чуть ли не с выездом в отбойник.
- А момент с мордобитием вообще запределен.
Он перестроился в левый ряд и сравнял свою скорость с идущем в правом ряду авто. Кто увидел тут "опасное" вождение и резкий тормоз? - и так три раза подряд, имея интервал до впереди идущего метров под сотню. А влетел в левый ну прям как метеор... и все совершенно случайно, да...
Хотя, интересно с чего началось это противостояние...
Что касается "учителей", то на видео показана лишь развязка конфликта, не понятно что было ДО того.
От себя могу сказать, что дальнобои последнее время пошли весьма странные - могут резко одновременно с включением поворотника перестроиться влево. Или пытаются по левому ряду в горку совершить обгон другого большегруза и долго пыхтят с ним на одной линии, собирая за собой огромную очередь. Я понимаю, что они соляру экономят и резко перестраиваются несмотря ни на что лишь бы не жать на тормоз и не жечь лишнюю соляру. Но при этом есть и другие участники движения, которым в результате таких манёвров приходится жать тормоз в пол, чтобы не попасть под внезапно маневрирующий большегруз.
И очень редко встречаю тех самых профессиональных водителей большегрузов, которые правым поворотником сигналят, что дорога свободна и можно обгонять... Встретить на дороге таких мужиков - большая редкость. И уж сосем почти нереально встретить дальнобоя который остановится около тебя и предложит помощь.
2) Про мужика и прочее - это всего лишь твои домыслы, а вот то, что водитель фуры - пи.дорас и стал бить сидящего в машине человека - факт, который подтверждает данное видео.
А что еще делать с твоим мужем? Он мониторил по зеркалам, но уехать не получилось! Обычная крыса за рулем камри! Всегда прокатывало, а тут опа, пиз...ля прилетели и ответить не смог! Вернее не умеет! Научи на досуге его...
НО видео очень похоже на тщательно подготовленную провокацию
.
И еще.
Огромная редкость, чтобы в фуре сидели два крепких молодых спортивных мужика.
Отец и сын - бывает.
НО 99% водитель едет один.
Ползите в левом ряду на трассе 60 км/ч и никого не пропускайте - гарантированно нарветесь на учителя