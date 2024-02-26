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Решил поучить грузовик

Решил поучить грузовик

Автор:
26 февраля 2024 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   полиция   профессионал   учитель   
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Водитель Тойоты Камри из Екатеринбурга решил поучить омских водителей грузовика, подставив им "попу". Последние остались недовольны такой ситуацией и попытались перевоспитать водителя японского седана, на что он сильно обиделся и обратился в полицию.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   полиция   профессионал   учитель   
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90  комментариев
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12k
Том Сойер 3 часа назад
Дальнобои - такие же пи.да.расы как и водитель Камри. (Хочешь разобраться с помощью кулаков - дай выйти человеку из машины, зачем ты его сидячего бьёшь?)
Дальнобойщики, давно уже, из касты профессионалов, так сказать "белой кости" и "голубой крови" водителей на дорогах - превратились в пи.дара.сов, причём конченных, начиная с их поведения на дорогах вообще, заканчивая отношением к другим участникам движения в частности.
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13k
Krapiv Полминуты назад
конечно, так "учить", себе дороже, могут и машину толкнуть так, что позвоночник переломается
но и дальнобои не только твари, но и дебилы - еще и видео выложили
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40
Пантелеймон Христофорович Полчаса назад
ХА-ХА !!! учителю морду разбили!!!
теперь терпилой побежит к ментам..... меня побили!!! накажите их!!!
ЧМО козырное!!!
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152
Антон Полчаса назад
почитал комментарии... я в шоке... Практически нет нормального разбора ситуации... Да еще и фуровода пытаются защищать.
- Камри не "учил". Он перестроился в левый ряд и сравнял свою скорость с идущем в правом ряду авто. Кто увидел тут "опасное" вождение и резкий тормоз?
- фуре определенно нечего делать в левом ряду: она никого не обгоняет и поворачивать налево не собирается. Ну нет впереди левого поворота.
- А вот опасное вождение у фуры видно отчетливо. Вместо того, чтоб спокойно снизить скорость, она вплотную прижимается к Камри, да еще пытается обогнать ее слева чуть ли не с выездом в отбойник.
- А момент с мордобитием вообще запределен.
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1k
Flint 48 минут назад
''Управляй мечтой!'' c
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14k
кот базилий Час назад
Он ожидал мирной беседы после своих выкрутасов?, а тут "на в рыло". Кашу заварил и в полицию звонить как "огреб".
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1k
Kra Час назад
Дальнобои , конечно, конченные...
Хотя, интересно с чего началось это противостояние...
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4k
просто Дмитрий Час назад
МЭДАЛ НАШОЛ ГЭРОЯ
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824
ghor 2 часа назад
Если это видео выложили ГИБДД, или оно было взято из материалов дела, то дальнобои понесли наказание. А если они сами это выложили, то они ещё и дальнодубы!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
При практически свободном правом, щемиться по левому ряду на фуре, это верх профессионализма.
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325
ilavev Дмитрий 54 минуты назад
Особенно учитывая, что по ПДД грузовикам по 3 полосе вообще ездить нельзя, разрешается занимать ее только для поворота или разворота.
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11k
BarOb 2 часа назад
Теперь в жопу нельзя въехать учителю, специально для этого дума отменила такое понятие, как опасное вождение
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907
Андрей Граф 2 часа назад
дебилы водилы фуры, на ровном месте себе проблем нажили и еще скрылись!
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52
Юзверь 2 часа назад
Никто не упомянул даже что грузовик занял левый ряд и едет тошнит. Надеюсь водилы присядут
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Ну на уголовку, два дебила, по любому, себе намахали.
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6k
Трям 2 часа назад
Песда дальнойобам!
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−9
ellora42 2 часа назад
зачем фуру учить?? да и вообще кого бы то ни было. В следующий раз будет думать
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Водилам грузовика очень повезёт, если отделаются условными сроками... Нанесение телесных повреждений группой лиц... отягчающее обстоятельство... Если дело дошло до крови, то уже среднее или тяжкое... Причём они первые распустили руки, мужик на них не нападал.
Что касается "учителей", то на видео показана лишь развязка конфликта, не понятно что было ДО того.
От себя могу сказать, что дальнобои последнее время пошли весьма странные - могут резко одновременно с включением поворотника перестроиться влево. Или пытаются по левому ряду в горку совершить обгон другого большегруза и долго пыхтят с ним на одной линии, собирая за собой огромную очередь. Я понимаю, что они соляру экономят и резко перестраиваются несмотря ни на что лишь бы не жать на тормоз и не жечь лишнюю соляру. Но при этом есть и другие участники движения, которым в результате таких манёвров приходится жать тормоз в пол, чтобы не попасть под внезапно маневрирующий большегруз.
И очень редко встречаю тех самых профессиональных водителей большегрузов, которые правым поворотником сигналят, что дорога свободна и можно обгонять... Встретить на дороге таких мужиков - большая редкость. И уж сосем почти нереально встретить дальнобоя который остановится около тебя и предложит помощь.
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314
ivandike 2 часа назад
Прибегать к насилию в этих случаях край глупости, жопу разбей ему и всё, документы страховку составил и бампер у себя тряпочкой протер, а этому дауну ремонт своего карыта самостоятельно
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400
сергей 2 часа назад
В Ленинграде городе у пяти углов ... далее по тексту.
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4k
ProstoBoBka 2 часа назад
Стандартный "учитель" на дороге! Обосрался даже выйти из авто! Что мешало водителю камри толкнуть дверь и выйти и устроить махач, когда к нему ломились?! Ты ж водятел жопу подставлял, так ответь за свои действия! Но такие лохи только жопу умеют подставлять и все...
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3k
Lena 2 часа назад
Я вот всегда удивляюсь - подобные "учителя" они что себя бессмертными считают? Или они думают, раз он такое говно и п@дор@с к нему никто не захочет притрагиваться? Да, пришлось мужикам руки измарать, зато учитель получил незабываемый урок на всю жизнь!!!
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