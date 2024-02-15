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Обгон на ощупь

Обгон на ощупь

Автор:
15 февраля 2024 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Усть-Каменогорске, Казахстан. Водитель большегруза с видеорегистратором столкнулся с автомобилем Тойота Камри. Водитель легкового авто жив, госпитализирован.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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392k
Алексей Час назад
ничего ж не видно.пойду ка я на обгон
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58k
Мойша 2 минуты назад
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2k
Вадим Курбатов 5 минут назад
Когда ж эти идиоты закончатся!?
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29k
Alex 24 минуты назад
А спасателям этих дебилов потом вырезай из машин, трассу чисти...
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Повезло что скорая ехала сзади)
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