Обгон на ощупь

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ДТП произошло в Усть-Каменогорске, Казахстан. Водитель большегруза с видеорегистратором столкнулся с автомобилем Тойота Камри. Водитель легкового авто жив, госпитализирован.
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