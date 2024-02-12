ДТП с машиной ДПС

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ДТП произошло на одном из перекрёстков Краснодара. Полицейский автомобиль с сиреной двигался на красный и столкнулся с легковушкой. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.
Осторожно! Музыка - кровь из ушей!
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