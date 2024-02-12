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ДТП с машиной ДПС

ДТП с машиной ДПС

Автор:
12 февраля 2024 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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ДТП произошло на одном из перекрёстков Краснодара. Полицейский автомобиль с сиреной двигался на красный и столкнулся с легковушкой. Происшествие попало в объектив видеорегистратора очевидца.
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Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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1  комментарий
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dima423 2 часа назад
Да, музыка реально говно...)
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