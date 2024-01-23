Встреча двух принципиальных водителей

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ДТП произошло в Московской области п.Вороново. Мир не будет прежним для водителя автомобиля Опель, ведь он узнал, что поворотник преимущества не даёт.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Никаких "принципов" не заметно.
Просто на опеле идиот.
Все действия идиотов предусмотреть невозможно.
он когда машину обгонял ее не видел? а когда обогнал решил что можно не проверять ?