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Встреча двух принципиальных водителей

Встреча двух принципиальных водителей

Автор:
23 января 2024 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Московской области п.Вороново. Мир не будет прежним для водителя автомобиля Опель, ведь он узнал, что поворотник преимущества не даёт.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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22  комментария
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1k
Koshak Час назад
Блин, как же бесят такие водилы (особенно те, кого нельзя называть), которые думают что если поворотник включил, то все обязаны уступить, а потом ещё руками машут и возмущаются, если не пропустил!
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798
бдятел 5 минут назад
У ТС очень неверное понимание понятия "принципиальность".
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2k
Алексей 5 минут назад
Вот это исполнение. Отличный кульбит. 10 из 10.
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6k
Babangdida 7 минут назад
Баранка крутить купил, а крутить башка к слепой зоне нет? Да и все ухи отморозил, наверное.
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4k
Anners 56 минут назад
Дурацкий заголовок.
Никаких "принципов" не заметно.
Просто на опеле идиот.
Все действия идиотов предусмотреть невозможно.
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4k
kuchipachi 2 часа назад
За рулём опеля либо девушка, возможно с неправильно настроенными зеркалами, либо водитель фуры, по привычке включивший поворотник и, не обращая внимания на остальных, начал перестроение, забыв, что он не на грузовике
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Ну видимо на опеле зеркалами пользоваться не умеет..Тот кто ехал прямо, скорей всего не ожидал такого поворота событий..Ну или на принцип, иногда хочется так же отправить обочечника или торопыгу полетать. Когда крыло было подбитое, я пытался) Но они видя "рану" на моем авто - ссали) А целую машину жалко подставлять)
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11k
Игорь 2 часа назад
кто из них - принципиальный?
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59k
dima423 2 часа назад
Ну все норм, по классике... преступление и наказание)
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325
Андрей Федоров 2 часа назад
Мир не будет прежним для водителя автомобиля Опель, ведь он узнал... о наличии слепой зоны
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