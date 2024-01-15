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Очень тяжело определить виновного

Очень тяжело определить виновного

Автор:
15 января 2024 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Таиланд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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Как пишет PhuketNews - полиция Таиланда пока не определила, кого считать виновным. Начальник дорожной полиции, старший сержант Раттаначай Промхван по неизвестным причинам потерял управление и врезался на служебном скутере в Тойота Виос русского туриста Василия Глекова. Турист цел и сотрудничает, сержант Промхван получил травмы руки, ноги и груди.
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Метки: Видео   ДТП   Таиланд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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9  комментариев
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18k
Toxictofa Час назад
И разлегся как футболист-симулянт.
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23k
BiZ 8 минут назад
в любой непонятной ситуации не спеши подниматься
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61k
Олег 17 минут назад
Этот рататуй сам упал.... Он видимо член секты "положить на бок".....
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2k
Seryi_spb Полчаса назад
Начальник полиции - старший сержант? А какие ещё у них звания есть? Или он начальник на каком-то определенном перекрестке?
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35k
Fat Lynx Час назад
Бля! Что тут думать? Учите сержанта Раттаначай Промхван водить двухколесное транспортное средство.
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21k
Александр 2 часа назад
Не могут пока придумать цепочку между туристом и рукой кремля.
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6k
livaneth 2 часа назад
А Российская ГИБДД определила бы.
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