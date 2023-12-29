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"Вышел ёжик из тумана"

"Вышел ёжик из тумана"

Автор:
29 декабря 2023 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   туман   
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Увернуться от такого почти нет шансов. Водитель на автомобиле Рено Логан потерял управление и вылетел под встречный автомобиль с видеорегистратором.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   туман   
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13  комментариев
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541
Александр Богомолов 7 часов назад
вроде все по науке. не гнал, спрятался за автобус. один хрен мудаки и тут достанут.
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2k
Bilulik 24 минуты назад
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7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Вариантов для регика не было.
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6k
Feldkurat_Katc 6 часов назад
Ехал себе спокойно, никого не трогал, херак, и какой то поц об тебя затормозил.
Просто везунчик.
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4k
ProstoBoBka 7 часов назад
Походу водитель рено до этого перекрестка обгонял авто и из-за тумана увидел приближающийся автобус и резко крутанул рулем... вот и результат!
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35k
Fat Lynx 8 часов назад
Не ты, так в тебя...
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