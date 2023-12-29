4050
1
1
Увернуться от такого почти нет шансов. Водитель на автомобиле Рено Логан потерял управление и вылетел под встречный автомобиль с видеорегистратором.
Ссылки по теме:
- Выяснение отношений привело к серьёзным последствиям с жертвами
- Был человек и не стало
- Не уступил дорогу и чуть не угробил людей
- Момент жуткого ДТП на МКАДе
- Доездился поперёк дороги
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина туман
Новости партнёров
реклама
Просто везунчик.
Успевальщики хреновы...
Против версии того, что логан сам кого-то обгонял то, что за эти 10 секунд на встречке тоже никого не появилось. По этому что было на самом деле можно только фантазировать.