Были бы мозги - было бы сотрясение

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Что-то много ДТП сегодня с пешеходами, в частности с детьми. Но если другие аварии происходили на пешеходном переходе, то тут вообще что-то совсем непонятное. Подробности далее...
"В городе Киржаче Владимирской области 30 ноября около 14 часов 55 минут на улице Прибрежный квартал произошло ДТП с участием ребёнка и легкового автомобиля. По предварительной информации, 31-летний водитель иномарки Audi совершил наезд на 9-летнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 12.24 КоАП РФ", - сообщили в МВД.
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То есть водителю машины, по всей видимости, так или иначе придется нести ответственность за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.
В случае, если экспертиза установит легкий вред — человек, бывший за рулем автомобиля может получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет.
Если у мальчика травмы средней тяжести — то штраф будет от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Местные жители, комментируя резонансное происшествие в соцсетях, ожесточенно дискутируют — толкал другой мальчик пострадавшего на дорогу или нет (большая часть внимательно отсмотревших видео утверждает, что нет, и это была случайность). Кроме того, жители Киржача резонно задаются вопросом, почему на мосту нет ограждений, разделяющих дорогу и пешеходный тротуар.
В случае, если экспертиза установит легкий вред — человек, бывший за рулем автомобиля может получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет.
Если у мальчика травмы средней тяжести — то штраф будет от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Местные жители, комментируя резонансное происшествие в соцсетях, ожесточенно дискутируют — толкал другой мальчик пострадавшего на дорогу или нет (большая часть внимательно отсмотревших видео утверждает, что нет, и это была случайность). Кроме того, жители Киржача резонно задаются вопросом, почему на мосту нет ограждений, разделяющих дорогу и пешеходный тротуар.
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ТАКИЕ ЗАКОНЫ. хоть обспорьтесь и обосритесь тут в коментах - на практике будет только так.
так что не хотите в тюрьму - бойтесь пешеходов.
ЗЫ нюанс: если что, похороны оплачивать дешевле, чем лечение.