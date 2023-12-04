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Были бы мозги - было бы сотрясение

Были бы мозги - было бы сотрясение

Автор:
04 декабря 2023 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Что-то много ДТП сегодня с пешеходами, в частности с детьми. Но если другие аварии происходили на пешеходном переходе, то тут вообще что-то совсем непонятное. Подробности далее...

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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13  комментариев
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dima423 2 часа назад
А в чем водитель то виноват я не понял??? почему его обвиняют? Тут родители ребенка должны ремонт машины оплатить и все...
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6k
hhwost 13 минут назад
в отношениях водитель-пешеход действует презумпция ВИНОВНОСТИ водителя. что бы ни случилось с пешеходом - виноват водитель. даже если тот сам с размаху бился головой о припаркованный автомобиль.
ТАКИЕ ЗАКОНЫ. хоть обспорьтесь и обосритесь тут в коментах - на практике будет только так.
так что не хотите в тюрьму - бойтесь пешеходов.
ЗЫ нюанс: если что, похороны оплачивать дешевле, чем лечение.
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7k
perekrestok 15 минут назад
Даже если бы машина ехала со скоростью 5 км в час в ситуации когда пешеход падает под машину все равно ничего не изменилось бы. на видосе хорошо видно что парня толкают под машину. Один раз чуть не попад на такое. Теперь как вижу кого то на обочине снижаю скорость. Ну и постоянно на борту регистратор который пишет и вперед и назад.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
На видео не видно превышение скорости, в этой ситуации водила сделать ничего не мог в принципе. У нас конечно всё может быть, но административное дело - это скорее всего по уставу - ДТП то было, а претензии тут только к родителям, что пи.дюков своих не научили не баловаться на дороге. Ну и к ответственным за дорогу могут быть предъявы - разделителя нет (хотя это вряд ли бы спасло)
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