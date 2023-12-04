Были бы мозги - было бы сотрясение

То есть водителю машины, по всей видимости, так или иначе придется нести ответственность за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего. В случае, если экспертиза установит легкий вред — человек, бывший за рулем автомобиля может получить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей или лишиться водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. Если у мальчика травмы средней тяжести — то штраф будет от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Местные жители, комментируя резонансное происшествие в соцсетях, ожесточенно дискутируют — толкал другой мальчик пострадавшего на дорогу или нет (большая часть внимательно отсмотревших видео утверждает, что нет, и это была случайность). Кроме того, жители Киржача резонно задаются вопросом, почему на мосту нет ограждений, разделяющих дорогу и пешеходный тротуар.

2023-12-04T10:08:00+03:00