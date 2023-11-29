Как не надо выезжать из сугроба

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Попытка выехать из сугроба в Петрозаводске закончилась небольшим ДТП. Не самая лучшая идея была одной ногой газовать, а другой толкать машину.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина сугроб
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