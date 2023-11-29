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Как не надо выезжать из сугроба

Как не надо выезжать из сугроба

Автор:
29 ноября 2023 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   сугроб   
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Попытка выехать из сугроба в Петрозаводске закончилась небольшим ДТП. Не самая лучшая идея была одной ногой газовать, а другой толкать машину.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   сугроб   
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2  комментария
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18k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Выезжать так можно. Только не нужно бить другую машину...
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4k
leofox Минуту назад
А руль он не пробовал поворачивать?
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