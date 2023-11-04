Глава Чечни подарил своим подчиненным иностранные машины премиум-класса

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Так он решил отблагодарить их за верную службу, ну а что может быть лучшей наградой чем "современные и качественные машины".
Десять «Мерседесов» GLE, рыночная цена которых начинается 13 млн рублей, стали собственностью особо отличившихся командиров чеченских подразделений, участвующих на СВО. Также подчиненным достались семь GMC Yukon V (от 10 млн).
На всякий случай извиняюсь за вопрос, это что же получается, Мерседес лучше Москвича? Внезапно🤔
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Или ему не указ ?