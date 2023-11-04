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Глава Чечни подарил своим подчиненным иностранные машины премиум-класса

Глава Чечни подарил своим подчиненным иностранные машины премиум-класса

Автор:
04 ноября 2023 09:43
Сообщество : Автомир
Метки: GMC Yukon V   Mercedes   gle   Видео   кадыров   чечня   
908
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Так он решил отблагодарить их за верную службу, ну а что может быть лучшей наградой чем "современные и качественные машины".

Десять «Мерседесов» GLE, рыночная цена которых начинается 13 млн рублей, стали собственностью особо отличившихся командиров чеченских подразделений, участвующих на СВО. Также подчиненным достались семь GMC Yukon V (от 10 млн).

На всякий случай извиняюсь за вопрос, это что же получается, Мерседес лучше Москвича? Внезапно🤔

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Метки: GMC Yukon V   Mercedes   gle   Видео   кадыров   чечня   
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4  комментария
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6k
magic32 55 минут назад
наверное трофейные
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Евгений Д Полчаса назад
Он что, не слышал распоряжение президента ??
Или ему не указ ?
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497
Thor Steiner Евгений Д 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Видимо не только мерседес лучше москвича. Но и некоторые герои лучше других героев...
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