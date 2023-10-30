Инструктор по вождению заставлял учеников разгоняться до 150 км/ч

В Красноярске инструктор автошколы заставлял курсантов разгоняться до 150 км/ч «чтобы ему потом не говорили, что его курсанты, как тараканы, по дороге ездят». Мужчина называл это «крещением скоростью». Видео он сам же выложил в соцсетях.

0 После появления ролика ГИБДД Красноярска провело проверку. Инструктора разыскали и провели с ним профилактическую беседу. Администрация автошколы, узнав об инциденте, также провела внутреннюю проверку и уволила инструктора.