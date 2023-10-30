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Инструктор по вождению заставлял учеников разгоняться до 150 км/ч

Инструктор по вождению заставлял учеников разгоняться до 150 км/ч

Автор:
30 октября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автошкола   машина   
968
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В Красноярске инструктор автошколы заставлял курсантов разгоняться до 150 км/ч «чтобы ему потом не говорили, что его курсанты, как тараканы, по дороге ездят». Мужчина называл это «крещением скоростью». Видео он сам же выложил в соцсетях.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автошкола   машина   
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5  комментариев
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250
blazuka 58 минут назад
До 150 - перебор, а вот до обычных за городом 110 неплохо наверное.
Когда учился на А, нас инструкторы разгоняли до 80 на полигоне, и на этой скорости мы отрабатывали контрруление , объезд препятствий и торможение "в пол". И это очень много мне дало для нормальной езды на мотоцикле.
Жаль, что в автошколе в основном дают только "теоретическую практику". Не показывают поведение машины на нормальной скорости.
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13k
Юлия Полчаса назад
Девочка перепуганно смотрит то на панель, то на дорогу, инструктор " пепестраиваемся налево", ни посмотри в зеркала, ни убедись в безопасности маневра, главное топи.
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5k
Alex Полчаса назад
Меня вроде до 90-100 "разгоняли" )
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343
А П 48 минут назад
если это реально пежо 206, то 150кмч очень стремно, тем более, учитывая возраст авто.
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24k
ЦСКА 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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