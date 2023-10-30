Инструктор по вождению заставлял учеников разгоняться до 150 км/ч

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В Красноярске инструктор автошколы заставлял курсантов разгоняться до 150 км/ч «чтобы ему потом не говорили, что его курсанты, как тараканы, по дороге ездят». Мужчина называл это «крещением скоростью». Видео он сам же выложил в соцсетях.
После появления ролика ГИБДД Красноярска провело проверку. Инструктора разыскали и провели с ним профилактическую беседу. Администрация автошколы, узнав об инциденте, также провела внутреннюю проверку и уволила инструктора.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили автошкола машина
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Когда учился на А, нас инструкторы разгоняли до 80 на полигоне, и на этой скорости мы отрабатывали контрруление , объезд препятствий и торможение "в пол". И это очень много мне дало для нормальной езды на мотоцикле.
Жаль, что в автошколе в основном дают только "теоретическую практику". Не показывают поведение машины на нормальной скорости.