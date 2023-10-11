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Надо было бить в своей полосе

Надо было бить в своей полосе

Автор:
11 октября 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9 октября в Волгограде на улице Качинцев 31-летняя женщина, управляя автомобилем Лада Калина выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Ниссан Альмера, под управлением 52-летнего водителя. В результате ДТП водитель Ниссана доставлен в медучреждение.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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5k
Дмитрий ! 4 минуты назад
В красном рио п_и_д_а_р_а_с.
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5k
Дмитрий ! 5 минут назад
Заметил, что давно уже народ ох...л: не останавливаются, если в их полосе препятствие, а поступают так же как на видео, особенно женщины.
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2k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Так её сидор на красной шушлайке подрезал .
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56k
dima423 Полчаса назад
ой дурааак)
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