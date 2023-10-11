Надо было бить в своей полосе

9 октября в Волгограде на улице Качинцев 31-летняя женщина, управляя автомобилем Лада Калина выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Ниссан Альмера, под управлением 52-летнего водителя. В результате ДТП водитель Ниссана доставлен в медучреждение.



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