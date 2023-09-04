Мотороллер не дождался хозяина и отправился в плавание, чуть не сбив дворника

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Работник клининговой компании оказался на пути у беспилотного трёхколёсного транспортного средства в городском округе Чжоушань.
Припаркованный возле водоёма мотороллер внезапно тронулся с места, развернулся и помчался к реке. Дворник, заметив позади себя движение, успел наклониться вперёд, после чего мопед опрокинулся в воду.
Со слов автора видео, пять человек, используя верёвку, вытащили трехколёсный мотороллер на берег.
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Метки: Видео авто дворник мото мотороллер неудача чуть не сбил
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