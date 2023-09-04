Мотороллер не дождался хозяина и отправился в плавание, чуть не сбив дворника

Припаркованный возле водоёма мотороллер внезапно тронулся с места, развернулся и помчался к реке. Дворник, заметив позади себя движение, успел наклониться вперёд, после чего мопед опрокинулся в воду.

Со слов автора видео, пять человек, используя верёвку, вытащили трехколёсный мотороллер на берег.