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Мотороллер не дождался хозяина и отправился в плавание, чуть не сбив дворника

Мотороллер не дождался хозяина и отправился в плавание, чуть не сбив дворника

Автор:
04 сентября 2023 11:15
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   дворник   мото   мотороллер   неудача   чуть не сбил   
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Работник клининговой компании оказался на пути у беспилотного трёхколёсного транспортного средства в городском округе Чжоушань.

Припаркованный возле водоёма мотороллер внезапно тронулся с места, развернулся и помчался к реке. Дворник, заметив позади себя движение, успел наклониться вперёд, после чего мопед опрокинулся в воду.


Со слов автора видео, пять человек, используя верёвку, вытащили трехколёсный мотороллер на берег. 

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Метки: Видео   авто   дворник   мото   мотороллер   неудача   чуть не сбил   
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1  комментарий
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Pill 5 минут назад
Это пранк такой? Или Дрон-камикадзе?
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