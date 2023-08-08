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"Не будь петушком — или на двух самокатах, или пешком"

"Не будь петушком — или на двух самокатах, или пешком"

Автор:
08 августа 2023 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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6 августа в Могилёве водитель автомобиля Тойота Рав4 на пешеходном переходе столкнулся с молодыми людьми, которые передвигались на одном электросамокате.
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Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   самокат   электросамокат   
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7  комментариев
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6k
Dictator 47 минут назад
Они, возможно, петушки, но это не снимает ответственности с водителя Тойоты. Он обязан был их видеть и даже пропустить, чтоб не хапнуть себе проблем, как владельцу источника повышенной опасности. Короче говоря, дай дорогу дураку.
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63k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
приписюнился и держится
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5k
satra 48 минут назад
Они и втроем ездят. Крики, вопли, смех и обезбашенность.
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