"Не будь петушком — или на двух самокатах, или пешком"

792
1
1
6 августа в Могилёве водитель автомобиля Тойота Рав4 на пешеходном переходе столкнулся с молодыми людьми, которые передвигались на одном электросамокате.
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: Белоруссия Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили самокат электросамокат
Новости партнёров
реклама