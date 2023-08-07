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С алкотой за рулём пора уже что-то делать

С алкотой за рулём пора уже что-то делать

Автор:
07 августа 2023 09:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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4 августа в Амурске на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Мира 47-летний водитель автомобиля Тойота Виста сбил пешехода. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, у неё осталось трое детей. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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19  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
Я не пойму, что это за фича такая - отказался от освидетельствования? Нельзя это как-то сделать с привлечением судьи или подобной инстанции, указать обстоятельства и чтобы это лицо могло вынести судебное решение об освидетельствовании вне зависимости от желания подозреваемого?
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10k
Фомич 36 минут назад
А в чем смысл отказа, если все равно запишут алкогольное опьянение? Промилле уже неважны, раз совершил такое. При таких делах проверка должна быть насильственной.
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3k
PtDragon 58 минут назад
ДТП с бухим водителем рассматривать как умышленое убийство или покушение на убийство. Ведь бухой м..дак намеренно сел за руль.
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75k
Viktor Час назад
Сука, чуть левее и ещё троих детишек прихватил бы, мразь!

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75k
Viktor 2 часа назад
Отказался - пришить кривоту и наркоту в высшей степени, ну ещё и угон можно!
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3k
Lexx 2 часа назад
Торопился, молодец, в тюрьму не опоздал.
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