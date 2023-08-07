С алкотой за рулём пора уже что-то делать

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4 августа в Амурске на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Мира 47-летний водитель автомобиля Тойота Виста сбил пешехода. От полученных травм 42-летняя женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, у неё осталось трое детей. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.
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