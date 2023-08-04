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Всё правильно сделал или надо было пропустить?

Всё правильно сделал или надо было пропустить?

Автор:
04 августа 2023 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
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Небольшое ДТП и конфликт на дороге из-за желающих пролезть в любую дырку. Основной сюжет с 0:25 , но лучше смотреть с самого начала.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   учитель   
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23  комментария
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16k
Совранский Час назад
Хорошо, но мало! Надо было до катка его тянуть! и сразу в асфальт! быка сутулого
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13k
..: Атеист :.. 3 минуты назад
Представляю как машинист(правильно же?!) катка расстроился, что не удалось укатать этих еаунутых дол.обов)) Ведь ччуууть оставалось до цели
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287
Алексей Бляйбтрой 4 минуты назад
уверен у этих деятелей нет ни страховки ни прав
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10k
Том Сойер 17 минут назад
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4k
Serj81 22 минуты назад
Цыганье епаное
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10k
Б.Касторский 23 минуты назад
И что не удивляет, всем табором пошли выяснять отношения в полной уверенности, что они правы. Как же, короли дорог. Там и варианта пропустить не было, пятнашка на таран шла. В голове опилки, скорее всего.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Возбудились как ишаки горные . "ми эхаль, ми абганяль, он нас нэ пустиль, пыравиль ми не училь, пырава купиль"
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3k
дед Сергей Полчаса назад
питушня
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48k
Элек Мек Полчаса назад
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190
ДедМаздай Элек Мек 11 минут назад
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12k
кот базилий Полчаса назад
Они пока не знают что видео есть. Слышно - "буть мущина", ос.оебское выражение
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48k
Элек Мек Полчаса назад
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4k
Alex Полчаса назад
Черножопые с шилом в жопе что ли ездят?
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12k
Rus77 37 минут назад
Шерстяные опять исполняют)
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14k
GROMOZEKA 37 минут назад
Так побежали.
Видимо золото хотели продать
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2k
RaiJu 41 минуту назад
Цыганва чтоли?
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5k
Babangdida 43 минуты назад
Их шины оставили колею в ещё тёплом свежеположеном асфальте. Пускай теперь заплатят переасфальтирование участка.
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28k
Lehoia 48 минут назад
Табор спешит на небо?
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954
ruslan d 53 минуты назад
Да конечно пропустить , дай дорогу дураку ... Нафига эти разборки потом ?
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16k
Shtoppi 59 минут назад
газом бл_ть всех этих червей оху_вших ошпарить вместе в высерком, чтобы в дальнейшем неповадно быковать было, а то выскочили черти одним на всех яйцом гремя.
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15k
banzai7 Час назад
Бородатые опять попутали как надо себя вести?
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