Как НЕправильно переводить ребёнка через дорогу

Видео ДТП из Красноярска. Местное отделение ГИБДД сообщает - "видео ярко демонстрирует, как важно держать ребенка за руку на дороге". Мама с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы 9-е мая дом 51. Женщина не держала 4-летнюю дочь за руку, и неожиданно девочка побежала вперед. В этот момент по дороге ехала 40-летняя женщина на автомобиле Мазда CX5. Она не стала притормаживать перед "зеброй" и уступать пешеходам, а продолжила движение, в результате чего совершила наезд на ребенка. Девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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