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Как НЕправильно переводить ребёнка через дорогу

Как НЕправильно переводить ребёнка через дорогу

Автор:
03 августа 2023 12:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Видео ДТП из Красноярска. Местное отделение ГИБДД сообщает - "видео ярко демонстрирует, как важно держать ребенка за руку на дороге". Мама с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы 9-е мая дом 51. Женщина не держала 4-летнюю дочь за руку, и неожиданно девочка побежала вперед. В этот момент по дороге ехала 40-летняя женщина на автомобиле Мазда CX5. Она не стала притормаживать перед "зеброй" и уступать пешеходам, а продолжила движение, в результате чего совершила наезд на ребенка. Девочка получила травмы, ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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31  комментарий
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2k
kuchipachi 2 часа назад
да, понимаю, что детей надо держать за руку, но! куда смотрит водитель? о чем думает водитель за рулем? пешеход уже на проезжей части. ты был(а) далеко, времени увидеть и уж тем более затормозить вагон. но нет, мы едем до характерного звука, на ощупь, видимо.
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32k
Виктор 2 минуты назад
Ну йух его знает. Лежачий полицейский, зебра, знаки пешеходного перехода....что ещё нужно бабе за рулём.?
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1k
beshh 22 минуты назад
Повстречались две дебилки. Одна из них может серьёзно попасть.
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39k
Aleks Полчаса назад
Водила вообще вне конкуренции долпойоб. Притормозил пропуская, и жухнул по газам.
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22k
Mike Miller Час назад
Кретины в этой ситуации все.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Встретились две дуры, а пострадал ребёнок.
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19k
Александр Час назад
Тупая мизда на дорогу не смотрит, думает если она на машине, то значит королева.
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951
ruslan d Час назад
А водила конечно все правильно делал ?
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11k
Кот Бегемот Час назад
Комментарии излишни...
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23k
hebpat 2 часа назад
Пешеход умирая на пешеходном переходе, помни - ты был прав.
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389k
Алексей 2 часа назад
ну что тут скажешь что мать что автолядя. две д.о.л.б.а.е.б.к.и
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82
Knives22 kuchipachi Час назад
Да че то только в суде слезы льют, а не хохмы рассказывают.
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