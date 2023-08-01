Одно из многочисленных кладбищ электроскутеров

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Срок службы их батарей закончился, и внезапно вскрылось что менять их слишком дорого, а нормально утилизировать еще не научились
Вот и выбросили "самый экологичный вид транспорта" на помойку.
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А то реально ЗАДРАЛИ: идёшь спокойно домой, а тут "сзади из подмышки", буквально, такое выскакивает ВНЕЗАПНОЕ "фьюить!..", и пилит себе дальше, насрав на окружающих.