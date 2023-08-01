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Одно из многочисленных кладбищ электроскутеров

Одно из многочисленных кладбищ электроскутеров

Автор:
01 августа 2023 09:31
Сообщество : Мото
Метки: Батарейка   Видео   кладбище   кладбище электроскутеров   срок службы   электроскутер   
994
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Срок службы их батарей закончился, и внезапно вскрылось что менять их слишком дорого, а нормально утилизировать еще не научились

Вот и выбросили "самый экологичный вид транспорта" на помойку.

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Метки: Батарейка   Видео   кладбище   кладбище электроскутеров   срок службы   электроскутер   
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2  комментария
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656
Лёха Лёха Полчаса назад
Нужно приклеить к каждому самокату экоактивиста, чтоб выделить проблему
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17k
Поручик 38 минут назад
Ещё бы рядом такое же кладбище для пользователей этих самокатов...

А то реально ЗАДРАЛИ: идёшь спокойно домой, а тут "сзади из подмышки", буквально, такое выскакивает ВНЕЗАПНОЕ "фьюить!..", и пилит себе дальше, насрав на окружающих.
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Olxi

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