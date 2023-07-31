Эвакуировать автомобили теперь могут без сотрудника ГИБДД

В связи с большим количеством жалоб от граждан в Госдуме приняли закон, который позволяет подмосковным властям эвакуировать автомобили припаркованные с нарушением правил. Автомобили нарушителей будут увозить на штрафстоянку без участия сотрудников ДПС. Для этого были внесены соответствующие поправки в КОАП. Аналогичный закон действует в Москве.



В настоящее время нарушителями занимаются сотрудники ГИБДД, но те чисто физически не справляются с задачей. Именно поэтому полномочиями эвакуировать автомобили и штрафовать их владельцев наделили органы исполнительной власти региона.