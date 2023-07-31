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Эвакуировать автомобили теперь могут без сотрудника ГИБДД

Эвакуировать автомобили теперь могут без сотрудника ГИБДД

Автор:
31 июля 2023 17:02
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   штраф   
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Некоторые альтернативно одарённые автовладельцы оставляют машины во дворах, при этом перекрывая въезды в них, препятствуют проезду пожарных и скорых. Некоторые паркуются на газонах и тротуарах, а также пешеходных дорожках.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   парковка   штраф   
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4  комментария
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57k
Олег Час назад
почему только в Москве?
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zu4ara 45 минут назад
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Максим Макашев 2 часа назад
а если гайцы свою машину оставят припаркованной с нарушениями, её тоже эвакуируют?
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