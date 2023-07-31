Эвакуировать автомобили теперь могут без сотрудника ГИБДД

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Некоторые альтернативно одарённые автовладельцы оставляют машины во дворах, при этом перекрывая въезды в них, препятствуют проезду пожарных и скорых. Некоторые паркуются на газонах и тротуарах, а также пешеходных дорожках.
В связи с большим количеством жалоб от граждан в Госдуме приняли закон, который позволяет подмосковным властям эвакуировать автомобили припаркованные с нарушением правил. Автомобили нарушителей будут увозить на штрафстоянку без участия сотрудников ДПС. Для этого были внесены соответствующие поправки в КОАП. Аналогичный закон действует в Москве.
В настоящее время нарушителями занимаются сотрудники ГИБДД, но те чисто физически не справляются с задачей. Именно поэтому полномочиями эвакуировать автомобили и штрафовать их владельцев наделили органы исполнительной власти региона.
В настоящее время нарушителями занимаются сотрудники ГИБДД, но те чисто физически не справляются с задачей. Именно поэтому полномочиями эвакуировать автомобили и штрафовать их владельцев наделили органы исполнительной власти региона.
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