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Сообщество Автомир 11455 постов • 834 подписчика подписаться
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Самый заниженный автомобиль в мире

Самый заниженный автомобиль в мире

Автор:
26 июля 2023 16:50
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   самоделка   
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Старенький Fiat Panda буквально разрезали пополам, если ни больше, и сделали автомобиль, который можно по праву считать самым заниженным в мире. Проект получил название Fiat Flunder. Владельцы заниженных Приор, чем ответите?

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Метки: Fiat   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   самоделка   
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6  комментариев
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11k
Zемляк Час назад
Дагестан слюной подавился. Вызов брошен
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5k
Трям Полчаса назад
Опущенцы.
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8k
sedoisever 38 минут назад
Так если поставить движок от бензопилы, управлять с дистанционного пульта, так ещё ниже можно забабахать. Смысл?
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3k
Alex 51 минуту назад
Они в Махачкале не были
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Дык уже давно его показывали, только тут не автомобиль, а мототележка какая-то с напяленной сверху крышей.
У Илинг-шоу интереснее получилось с сохранением всех агрегатов автомобильных
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5k
Горожанин Час назад
Кавказцы напряглись.
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