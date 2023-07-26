Самый заниженный автомобиль в мире

Проект осуществили три итальянских механика, которые взяли за основу хэтчбек Fiat Panda 1980 года выпуска и переделали его в экстремального представителя движения nice stance. Двигатель и колеса подняли и загнали в салон, для интриги наглухо заклеив окна. Водителю приходится залезать в машину сзади и располагаться в весьма неудобном положении на узком куске фанеры.



Управление автомобилем осуществляется с помощью джойстика, причем вместо окна водитель смотрит в телефон — на его экран транслируется изображение с внешней камеры. Flunder с нулевым клиренсом очевидно спасует перед самой скромной неровностью, зато итальянские умельцы при желании наверняка смогут претендовать на рекорд Книги Гиннесса.



В той же Италии на прошлой неделе на продажу выставили Volkswagen Beetle 1970 года, переделанный в избушку на колесах. Машина задумывалась как передвижное шале для промоутерских мероприятий, внутри которого есть спальная зона и мини-кухня. За уютный автодом на базе «Жука» просят от 20 тысяч до 30 тысяч евро (два-три миллиона рублей).